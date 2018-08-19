Оккупанты тренировались отражать нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника на движущуюся колонну, а также условный ремонт автомобильной и спецтехники.
© Reuters / Scanpix

Подразделения связи Черноморского флота России начали учения на полигонах в Крыму в рамках плана боевой подготовки.

На полигонах "Ангарский" и "Старый Крым" более 300 военнослужащих и около 60 единиц вооружения и спецтехники подразделений связи отрабатывают задачи "по развертыванию полевой опорной сети связи флота с целью обеспечения устойчивого непрерывного управления объединениями и военными частями флота", сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу флота.

Оккупанты тренировались отражать нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника на движущуюся колонну, а также условный ремонт автомобильной и спецтехники. Полевой выход продлится до середины сентября.

УНИАН
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