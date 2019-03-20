"Их сейчас там просто нет, – заявил Шаманов. – Появившаяся ранее в СМИ информация не соответствует действительности".
Ранее о размещении ТУ-22М3 сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на того же Шаманова, при этом опубликовав его прямую речь. Глава комитета по обороне, если верить заметке, заявлял, что в Крыму размещены "самолёты ракетоносной авиации, которые проходят глубокую модернизацию и способны своим вооружением уничтожить любую цель в Европе".
Такую же информацию разместило издание "Лента.ру", причём со ссылкой на федеральное агентство "РИА Новости". А ещё раньше, в понедельник, о развёртывании в Крыму бомбардировщиков Ту-22М3 сообщил глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев. Он также заявлял, что "дальность крылатых ракет на борту самолётов позволяет нести боезаряд в любую точку Европы, тем самым поражая любой объект вражеских систем ПРО и ПВО, а модернизация в течение нескольких следующих лет сделает их универсальным средством для ударов по всем типам целей на удалении в тысячи километров".
Во вторник в пресс-службе комитета Совета Федерации по обороне и безопасности опровергли и слова Бондарева. Там отметили, что информация о наличии на полуострове бомбардировщиков Ту-22М3 и ракетных комплексов "Искандер-М" "ошибочна". "В Крыму развёрнуты зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, "Бук-М2", "Панцирь-С1", а также системы ПРО и ПВО, способные надежно прикрывать атаки с воздуха", – заявили в пресс-службе Совфеда.
14 марта в Министерстве обороны России сообщали, что два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили полёт над нейтральными водами Чёрного моря, в ходе которого "экипажи преодолели около четырёх с половиной тысяч километров и находились в воздухе более пяти часов".
В декабре 2018 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осудила милитаризацию Крыма, Чёрного и Азовского морей, а также призвала Россию вывести с территории полуострова свои войска.
18 марта отмечалась пятая годовщина аннексии Крыма, которую в России официально называют "воссоединением".
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан (2)
Парламент Казахстана на совместном заседании верхней...
Франция не отпускает. Сенатору Сулейману Керимову предъявлены новые обвинения в Ницце (1)
Сенатору Сулейману Керимову во Франции предъявили...
Трамп допустил вступление еще одной страны в НАТО (2)
Президент США Дональд Трамп заявил, что "всерьез...
Итальянская полиция конфисковала спасательный корабль
Правительство Италии запретило швартовку очередному...
Наука о мыльных пузырях. Абелевская премия присуждена женщине-математику (1)
Абелевская премия, одна из самых престижных наград в...
TOP новостей
Шимоните ответила Сквернялису: Грибаускайте без особой критики подписала и налоговую и пенсионную реформу
"Сложно обуздать собственное эго и решать рабочие...
Один из лучших в мире производителей велосипедов находится в Литве (103)
Велосипедист, который вдруг стал обгонять всех,...
Новшества в системе подачи деклараций: изменения коснутся родителей
Государственная налоговая инспекция Литвы (ГНИ) 20...
Спикера парламента Литвы неприятно удивила цена на прививку от кори (5)
Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис...
Социологический опрос: прояснилось настроение литовских избирателей (8)
Лидерами рейтингов остаются Союз...