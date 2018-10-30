"Именно таким образом один сотрудник предприятия спутниковых съемок Геологической службы США впустил в систему русских. Некоторые из 9 тыс. сайтов с видео для взрослых, на которые он заходил со своего рабочего компьютера (остается лишь гадать, успевал ли он работать), были связаны ссылками с неким российским сайтом и содержали вредоносное ПО", - говорится в статье.
Министерство внутренних дел США провело расследование, и сотрудник, судя по всему, был уволен. Но газета полагает, что это не первый и не последний случай: "В последние годы сотрудники Комиссии по ценным бумагам и биржам и Агентства защиты окружающей среды получили выговоры за просмотр порно не только на служебных компьютерах, но и в рабочее время (иногда, по-видимому, целыми днями)". "Согласно расследованию от 2017 года, более 100 сотрудников 12 крупных федеральных агентств США либо сознались в просмотре порно в рабочее время, либо попались на этом", - добавляет автор.
Дастаёр, садавар и лашкарёр: в Таджикистане ищут альтернативы русским воинским званиям (2)
В Таджикистане решили найти альтернативы воинским...
В Германии намечается смена власти (2)
Канцлер ФРГ Ангела Меркель ( Angela Merkel ) объявила о своем...
Российские вирусы внедряются в компьютеры правительства США благодаря госслужащим, смотрящим порно (4)
"Хотите внедрить вредоносное ПО в компьютерные системы...
На месте крушения Boeing 737 в Индонезии обнаружили фрагменты тел погибших
Boeing 737 индонезийского лоукостера авиалинии Lion Air...
СМИ: Тайная полиция Чехословакии следила за Трампом (1)
Тайная полиция в коммунистической Чехословакии завела...
TOP новостей
Цены на похоронные услуги в Литве: могут понадобиться тысячи евро (8)
Нередко говорят, что похороны в Литве – роскошь. И в...
Без ведома пациентов меняются семейные врачи: после Нового года ожидают изменения (3)
Жительница Вильнюса Сольвейга пришла в поликлинику,...
Из аэропортов Литвы – 8 новых направлений (1)
Управляющая тремя аэропортами Литвы компания Lietuvos oro...
Бассейн в Лаздинай снесли, но работники остались – зарплаты платили год (13)
Летом прошлого года, когда снесли бассейн в Лаздинай, не...
Сотрудничество между Литвой и Польшей в области обороны и энергетики не ускользает от кремлевской пропаганды (96)
В публичном пространстве всё чаще наблюдаются попытки...