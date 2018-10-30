"Хотите внедрить вредоносное ПО в компьютерные системы правительства США? Поставьте на него гиперссылку на порносайте, и есть вероятность, что какой-нибудь госслужащий скачает эти файлы на свой рабочий компьютер", - пишет обозреватель The Washington Examiner Эрин Данн.
© Shutterstock nuotr.

"Именно таким образом один сотрудник предприятия спутниковых съемок Геологической службы США впустил в систему русских. Некоторые из 9 тыс. сайтов с видео для взрослых, на которые он заходил со своего рабочего компьютера (остается лишь гадать, успевал ли он работать), были связаны ссылками с неким российским сайтом и содержали вредоносное ПО", - говорится в статье.

Министерство внутренних дел США провело расследование, и сотрудник, судя по всему, был уволен. Но газета полагает, что это не первый и не последний случай: "В последние годы сотрудники Комиссии по ценным бумагам и биржам и Агентства защиты окружающей среды получили выговоры за просмотр порно не только на служебных компьютерах, но и в рабочее время (иногда, по-видимому, целыми днями)". "Согласно расследованию от 2017 года, более 100 сотрудников 12 крупных федеральных агентств США либо сознались в просмотре порно в рабочее время, либо попались на этом", - добавляет автор.

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