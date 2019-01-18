Астероид Апофис может в 2068 году столкнуться с Землей. Такое предположение сделали ученые из Санкт-Петербургского государственного университета, передает ТАСС.
Žemė iš kosmoso
© NASA

"Резонансные возвраты содержат множество (порядка сотни) возможных на сегодня соударений Апофиса с Землей, наиболее опасное — в 2068 году", — говорится в опубликованных в четверг тезисах доклада, подготовленного в рамках секции "Прикладная небесная механика и управление движением" XLIII Королёвских чтений.

Согласно расчетам коллектива исследователей, сближение астероида с Землей в 2068 году может закончиться столкновением, если Апофис будет двигаться по траектории, которая предполагает проход небесного тела в 2044 году в 44 млн км от Земли, а в 2051 году — в 0,76 млн км, в 2060 году — в 5 млн км. Данный до уточнения орбиты астероида прогноз предполагал возможность столкновения в 2036 году. По расчетам исследователей, сближение Апофиса с Землей может произойти также в 2051, 2058, 2079 и 2086 годах, но на расстоянии всего от 1 до 10 млн км.

Статьи по теме:
Аппарат NASA приблизился к астероиду на окраине Солнечной системы  (4)
Эксперты: в 2019 году ожидается особенно мощный метеорный поток  (1)

Астероид может столкнуться с Землей и в 2060 году, но для этого он должен двигаться по траектории с минимальным геоцентрическим расстоянием до Земли в 2068 году в 0,1 млн км. "Траектория, ведущая к соударению в 2069 году, близка к траектории соударения в 2068 году, минимальное геоцентрическое расстояние в 2051 году — 0,76 млн км, в 2068 году — 0,1 млн км", считают исследователи.

Ранее астроном, научный сотрудник Института прикладной математики имени М. В. Келдыша Леонид Еленин напомнил ТАСС, что 13 апреля 2029 года астероид Апофис диаметром более 300 м пройдет в 37 тыс. км от Земли, но не столкнется с ней.

В 2006 году ведущий научный сотрудник того же института Вячеслав Ивашкин и ассистент МГТУ имени Баумана Кирилл Стихно смоделировали последствия падения Апофиса на Землю. Тогда его диаметр оценивали в 270 м, но предполагалось, что астероид оставит кратер диаметром около 6 километров и вызовет обрушение зданий, появление трещин в земле. В случае падения в море или крупное озеро, были уверены исследователи, небесное тело вполне могло спровоцировать разрушительное цунами.

rus.delfi.ee
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Глава "Роскосмоса": Россия построит сверхтяжелую ракету и базу на Луне (16)

Россия в течение ближайших двух недель представит...

Мимо Земли пролетел крупнейший в истории астероид

Гигантский астероид (3122) Флоренс (Florence) пролетел мимо...

Как и где миллиардеры обустраивают роскошные бункеры на случай Апокалипсиса (7)

Бункеры с бассейнами, кинозалами, винными погребами,...

В мире

СБУ арестовала высланную из России журналистку за антиукраинскую пропаганду (7)

В Службе безопасности Украины ( СБУ ) назвали...

Российские ученые: астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2068 году (1)

Астероид Апофис может в 2068 году столкнуться с Землей....

Лидер Сербии подарил Путину щенка шарпланинской овчарки, пополнив его мини-зоопарк (7)

Президент Сербии Александр Вучич подарил российскому...

ВОЗ проводит расследование после жалоб на "расизм, сексизм и коррупцию" внутри организации

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ),...

В Боготе в теракте около полицейской академии погибли более 20 человек

В столице Колумбии Боготе утром 17 января автомобиль,...

TOP новостей

Глава Соцмина объявил ультиматум в связи с доставкой пенсий (17)

Договоры , с компаниями, которые до 26 января не выплатят...

Предупреждение: некоторые улицы непроездные, на дорогах хаос (46)

Пятница для многих водителей началась с неприятностей....

Литовская LET подписала договор о покупке газа с "Газпромом" (76)

Литовская компания Lietuvos energijos tiekimas (LET) подписала с...

ИГ заявило о причастности к взрывам в Магнитогорске, СК РФ призывает не верить террористам (104)

Запрещенная в России террористическая группировка...

Принять участие в муниципальных выборах в Литве намерено более 14 000 кандидатов (4)

Принять участие в выборах советов самоуправлений...