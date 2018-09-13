"Ведомости", "Коммерсант": Путин повторил советскую позицию по Японии

Япония отвергла предложение Владимира Путина заключить мирный договор без предварительных условий, пишут "Ведомости". Российский президент сделал такое предложение премьер-министру Японии Синдзо Абэ во время выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Территориальный спор по поводу четырех Курильских островов нужно отложить, подчеркнул президент. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позже пояснил, что смысл идеи достаточно ясен: решение территориальных споров — это процесс, который иногда требует не одного десятилетия. "Президент как раз говорил о том, что, не пытаясь отменить сложность этой темы для отношений с Японией, все-таки предлагается сначала подписать мирный договор", — прокомментировал Песков.

Позже в среду генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, по сути, отверг предложение России. "Мы будем упорно продолжать вести переговоры на основе такого курса — разрешить проблему с возвращением "северных территорий", а потом заключить мирный договор", — сказал он.

По словам директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, Путин фактически повторил официальную советскую и российскую позицию о готовности заключить мирный договор с Японией без предварительных условий. Ясно, что Япония не будет заключать мирный договор без удовлетворения в том или ином виде своих претензий на четыре острова Курильской гряды, продолжает эксперт.

Кроме того, Япония — союзник США, напоминает он, и американцы вряд ли позволят заключить ей мирный договор в ситуации нынешнего обострения российско-американских отношений.

Обозреватель "Коммерсанта" Михаил Коростиков рассуждает о том, почему Владимир Путин сделал японскому премьеру заведомо неприемлемое для него предложение. "Для японцев возвращение Курил — один из столпов внешней политики, а поддержка требования их вернуть — обязательное условие для признания человека патриотом страны. Синдзо Абэ, говоря о политике сближения с Россией, объяснял согражданам: это нужно, чтобы "заключить мирный договор".

Для японцев этот эвфемизм расшифровывается однозначно: чтобы русские вернули острова. Если бы Синдзо Абэ согласился на предложение Владимира Путина — он в мгновение ока оказался бы в глазах соотечественников предателем национальных интересов. И, конечно, проиграл бы выборы на пост главы партии, которые предстоят ему через несколько недель, считает автор.

Слова российского президента стоит рассматривать как выражение крайнего неудовольствия Москвы поведением Токио. Размещение в Японии американских систем ПРО и отсутствие ожидавшегося дождя из японских денег на Дальнем Востоке, по всей видимости, привели Москву к мысли, что Япония никогда не станет дружественной страной, пишет обозреватель.

"Российские дипломаты выражали эту мысль в беседах со мной неоднократно: если бы не территориальный вопрос и иррациональная вера японцев в возможности его разрешения, Япония была бы "Британией на Востоке", самой антироссийской страной в Азии", — заключает автор.

"Коммерсант", The Bell: санкции на будущее

США ввели санкции передним числом, сообщает "Коммерсант": Дональд Трамп подписал указ о наказаниях за вмешательство в будущие выборы. Санкции будут введены против иностранных физических лиц и компаний, для которых предусматривают ограничение возможности брать кредиты в американских банках, замораживание активов и запрет на американские инвестиции. "Предупреждение" адресовано не только России, но и другим странам, включая Китай, Северную Корею и Иран.

Бывший высокопоставленный сотрудник офиса по контролю за иностранными активами минфина США, отвечающего за санкционную политику, Адам Смит пояснил, что в этом распоряжении не упомянуты конкретные лица и компании, так что выпущенный Белым дом документ нужно расценивать не как "предупреждение".

The Bell пишет, что сенат США обсудил санкции, анонсированные Трампом, и счел их недостаточными. В банковском комитете сената прошли третьи слушания по санкциям против России. Единственной мерой, с которой согласились все участники, остался запрет на иностранные инвестиции в российский госдолг.

Также, судя по вопросам сенаторов, новые санкции ждут олигархов. А для поиска активов лично президента России Владимира Путина эксперты посоветовали привлечь FATF — главную межправительственную организацию по борьбе с отмыванием денег.

"Ведомости": для моста на Сахалин не нашлось грузов

Президент Путин поставил строительство моста на Сахалин в зависимость от количества грузов и международного сотрудничества, сообщают "Ведомости". В среду на Восточном экономическом форуме от Владимира Путина ждали финального решения: строить или нет мост на Сахалин. Но он снова поручил подсчитать, достаточно ли будет грузов, чтобы это было экономически окупаемо.

Как выяснило издание, грузов недостаточно. В основном это был бы уголь, но пока ни один из грузовладельцев не выразил заинтересованности в перевалке угля через Сахалин, знает федеральный чиновник. Это подтвердили другой чиновник и топ-менеджеры трех угольных компаний.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров в августе написал министру транспорта Евгению Дитриху (подлинность документа подтвердили человек, близкий к РЖД, и чиновник), что грузовая база для моста на Сахалин сейчас оценена в 8,5 млн т, а с планируемым строительством нового глубоководного порта — в 46,9 млн.

Из-за сомнений в корректности оценки грузопотока и стоимости строительство моста считает нецелесообразным вице-премьер Максим Акимов, говорят три чиновника. Портов на Сахалине нет, железная дорога там с японской колеей, недоумевает топ-менеджер угольной компании. "За деньги, которые будет стоить мост, можно построить 10 крупных терминалов по 30-40 млн т грузов, это 400 млн т, в два раза больше грузооборота всей Транссибирской магистрали. Теоретически мост был бы нужен, если бы японцы были заинтересованы возить по железной дороге грузы с Хоккайдо в Европу и Китай, если бы были дороги. Но это уже область ненаучной фантастики", — иронизирует он.