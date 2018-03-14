"Ведомости": высылка дипломатов и санкции против банков

Россия отвергла ультиматум Великобритании в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. "Ведомости" рассуждают о предполагаемых санкциях британской стороны.

Ожидается, что о принимаемых в отношении России мерах премьер Тереза Мэй объявит в среду. Возможно, это будет высылка дипломатов, санкции против российских банков или британская версия американского "закона Магнитского". То есть Великобритания может запретить россиянам, связанным с Кремлем или обвиняемым в нарушении прав человека, въезжать в страну или заморозить их британские активы.

Матье Булег из лондонского Королевского института международных отношений Chatham House уверен: "Все будет зависеть от того, как сильно поддержат Великобританию европейские союзники и США".

Вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС проявит солидарность с Великобританией. А президент США Дональд Трамп сказал, что на основе предъявленных Великобританией доказательств ему "кажется, что это, вероятно, Россия". Трамп заявил, что обсудит ситуацию с Мэй.

По словам профессора политологии Кентского университета Ричарда Саквы, жесткая реакция вызвана тем, что произошел неприемлемый инцидент использования боевого нервно-паралитического газа, пострадали не только Скрипаль и его дочь, но и полицейский (общее число обратившихся за медицинской помощью, по официальным данным, превысило 20 человек). Мэй находится под давлением и не может показать слабость, говорит эксперт.

Дальнейшее развитие конфликта может предполагать как политико-дипломатические действия вроде высылки дипломатов, отзыва посла и замораживания связей, так и ужесточение санкций со стороны ЕС, считает политолог Федор Лукьянов. Но обсуждаются и радикальные решения: "Например, ударить по русским бизнесменам, которые там живут".

Если будет принято решение, что Россия — государство-бандит, а весь русский бизнес одним миром мазан, это станет революцией. "Изменится все, на чем строился мир последние 25 лет: на том, что деньги не имеют гражданства", — говорит Лукьянов.

"Произошедшее — это провокация, устроенная перед выборами президента России, чтобы предотвратить ее возможное сближение с западноевропейскими странами", — считает программный директор международного клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"Великобритания становится одним из самых жестких ястребов на Западе, другие страны ЕС заявляют о солидарности с ней, и в отношениях между Россией и Европой возникает новый кризис, который очень гармонично сочетается с усилением конфронтации со стороны США", — говорит Суслов.

"Коммерсант": принца Гарри больше не ждут на ЧМ-2018

Зачем устранили Скрипаля и какой вред это нанесет российско-британским отношениям? На эти вопросы отвечает "Коммерсант". В Британии активно обсуждаются несколько версий произошедшего.

Как рассказал старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Шашанк Йоши, согласно первой из них, Москва столь демонстративным и циничным способом посылает предупреждение всем находящимся за пределами РФ хранителям российских гостайн, чтобы они не смели сотрудничать с властями других стран или частными разведывательными компаниями.

Согласно второй версии, российские власти просто мстили бывшему перебежчику, поскольку "не прощают подобные действия". "А может, Москва хотела и Скрипаля устранить, и одновременно другим предупреждение послать: у нас долгая память и длинные руки", — заявил собеседник издания.

В западных СМИ получила широкое распространение фраза президента РФ Владимира Путина из интервью обозревателю ВГТРК Андрею Кондрашову. Российский лидер сказал, что умеет прощать, но не может простить предательство. При этом один из проживающих в Великобритании выходцев из РФ, осужденных за шпионаж в пользу Лондона, сомневается в том, что Сергея Скрипаля пытались отравить по "прямому указанию российского руководства".

Бывший генерал-майор КГБ Олег Калугин, заочно осужденный в РФ за госизмену, допустил, что российские власти могли организовать попытку устранения Сергея Скрипаля из соображений мести.

Газета замечает, что по отношениям двух стран нанесен серьезный удар. Серьезно испортились отношения с момента отравления в 2006 году экс-сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко. Новый кризис фактически перечеркнул надежды на нормализацию отношений между Москвой и Лондоном в обозримом будущем.

О такой возможности, в частности, говорилось в совместном докладе Российского совета по международным делам (РСМД) и Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), который был представлен в Лондоне за несколько часов до выступления Терезы Мэй.

Авторы доклада отмечают: полноформатной перезагрузки отношений ожидать не стоит, но конкретные шаги навстречу друг другу возможны. Среди них: расширение прав и полномочий военных атташе РФ и Британии, обмен информацией о планах учений, сотрудничество министерств обороны двух стран в областях, не имеющих политической составляющей.

Среди предложенных инициатив было создание горячих линий по предотвращению кризисных ситуаций в военной и киберсферах, а также в области противодействия криминалу. Авторы отмечают, что последняя мера была бы особенно актуальной, учитывая стартующий в России 14 июня чемпионат мира по футболу.

Британский диписточник рассказал, что в последние месяцы отношения между Лондоном и Москвой начали активизироваться и это "во многом связано как раз с тесным сотрудничеством правоохранительных органов двух стран в преддверии чемпионата". Ожидалось даже, что на чемпионат мира должен был приехать принц Гарри.

При этом, по данным "Коммерсанта", британская сторона неофициально высказывала готовность к консультациям с Россией в сферах, по которым на текущий момент никакого диалога нет (прежде всего, по кибербезопасности). А теперь, по всей видимости, и не предвидится.

РБК: разрыв газовых контрактов потребует времени

По оценке главы "Газпрома" Алексея Миллера, на то, чтобы разорвать все контракты на транзит и поставку газа с Украиной, потребуется от полутора до двух лет. В конце 2019 года как раз заканчивается срок действия этих контрактов, напоминает РБК.

Алексей Миллер обозначил такие сроки на встрече с премьером Дмитрием Медведевым во вторник, 13 марта. Похожую оценку ранее РБК давал и управляющий партнер "Кульков, Колотилов и партнеры" Максим Кульков. По его словам, процедура расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Украину в Европу становится бессмысленной, поскольку они и так заканчиваются в конце 2019 года.

Новая "газовая война" между Россией и Украиной началась после решения Стокгольмского арбитража, вынесенного 28 февраля: суд постановил, что "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку газа по транзитному договору, заключенному в 2009 году и действующему до конца 2019 года. После этого Миллер заявил, что из-за несогласия с этим решением начнется процедура расторжения всех контрактов с "Нафтогазом".

"Газпром", запустив процедуру расторжения контракта, пытается добиться отмены обязательных выплат за транзит, отмечает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

Если "Газпром" добьется расторжения контрактов, ему не придется платить штрафы за невыполнение транзита в должном объеме, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. "Есть и другая причина: транзитный контракт истекает менее чем через два года, и тогда участники поставок снова окажутся перед лицом нового транзитного кризиса. Действия "Газпрома" — это попытка не дотягивать до критического момента и форсировать конструктивные переговоры о новом транзитном контракте", — считает эксперт.

Власти Украины запустили процедуру ареста активов "Газпрома" из-за несоблюдения решения Стокгольмского арбитража. Российское правительство на фоне угроз украинских властей уже пообещало "всемерную" поддержку "Газпрому", об этом во вторник, 13 марта, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович. Однако он не уточнил, какие шаги для этого будут предприняты.

"Дождь": отток капитала стал максимальным за 3,5 года

В январе-феврале 2018 года чистый отток капитала из России оказался равным 9,8 миллиарда долларов, что более чем в два раза выше, чем показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает телеканал "Дождь", ссылаясь на Центробанк.

Регулятор объясняет отток "ростом иностранных активов прочих секторов". Иностранные инвестиции в российских фондах за февраль сократились более чем на 100 миллионов долларов. При этом, как сообщает Центробанк, у России за январь-февраль на 23,7 миллиарда долларов увеличились международные резервы. Этот показатель за аналогичный период прошлого года составил 15,4 миллиарда долларов. Профицит счета текущих операций за два зимних месяца вырос до 20,8 миллиарда долларов, хотя в январе-феврале 2017 года был равен 14,5 миллиарда.

В июле фонд Emerging Portfolio Fund Research сообщил, что иностранные инвесторы с конца февраля вывели из российских ценных бумаг более 1,6 миллиарда долларов. Эксперты назвали это максимальным за последние 3,5 года оттоком.