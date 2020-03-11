Российские силовики проводят обыски у крымских татар в аннексированном Крыму

Сотрудники российских правоохранительных органов в среду, 11 марта, устроили массовые обыски в домах крымско-татарских активистов в Бахчисарае на территории аннексированного Крыма. Об этом в своем Twitter сообщил адвокат Николай Полозов.

По его данным, среди прочих обыск идет в доме журналиста телеканала ATR Сейтумера Сейтумерова. Причины обысков пока не известны. Российские силовые ведомства информацию об акции никак не комментируют.

В то же время, как сообщило общественное объединение "Крымская солидарность", правоохранители не пропустили к Сейтумерову его адвоката Эдема Семедляева. "Сотрудники ОМОНа меня не пропускают, я попросил сообщить следователю, который проводит следственные мероприятия, чтобы ему сообщили и меня допустили к моему подзащитному, так как он имеет конституционное право на квалифицированную юридическую помощь. Но, к сожалению, пока никакой реакции не происходит", - заявил он в видеокомментарии.

Преследования крымских татар в аннексированном Крыму

После аннексии Крыма Россией весной 2014 года на полуострове преследуются независимые журналисты, гражданские активисты, активисты крымско-татарского национального движения, а также мусульмане, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".

Общественная организация "Крымскотатарский ресурсный центр" в январе опубликовала традиционный отчет о нарушениях прав человека в Крыму в 2019 году. По его данным, за год на полуострове "зафиксировано 86 обысков, 157 задержаний, 194 допросов, опросов, "бесед", 335 случаев ареста, из которых 43 (два заочно) - новые аресты по уголовным "делам". В отношении политзаключенных Крыма вынесено 33 приговора. Кроме того, известно о 578 случаях нарушения права на справедливый суд и 69 - этапирования политзаключенных. "Показатели по ряду категорий являются рекордными за последние три года", - отмечается в документе.