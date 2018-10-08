Алексей Моренец сохранил квитанцию за такси в аэропорт. По адресу, который указан в документе, вход охраняет молодой солдат в форме.

Когда я спрашиваю, действительно ли это в этом здании находится центр кибербезопасности Главного разведывательного управления (так утверждает западная разведка), солдат делает звонок, а затем говорит, что я немедленно должна покинуть помещение.

Но подозреваемые в кибератаках агенты ГРУ, раскрытые властями Нидерландов, оставили след как в сети, так и на бумаге.

Как выяснила Би-би-си, из четверых мужчин, пойманных при попытке взломать сеть Wi-Fi возле штаб-квартиры ОЗХО, двое указали адреса зданий минобороны в качестве собственных в документах.

Один из этих документов - база данных регистрации транспортных средств. Расследовательская группа Bellingcat потом обнаружила там 305 автомобилей, закрепленных за одним военным объектом.

Это говорит о грубейшем нарушении правил безопасности службой, которая по идее является секретной.

"Они могли использовать и свои домашние адреса, но они хотели особых привилегий - например, не платить штрафы за нарушение правил дорожного движения", - говорит Александр Габуев из московского Центра Карнеги. Он называет это символом "повальной коррупции".

"Есть свидетельства [голландских спецслужб], неважно, поддерживаешь ты Путина или нет, ты просто в замешательстве от такой некомпетентности", - говорит он.

По мере ухудшения отношений с Западом российские спецслужбы активизировали свою деятельность. Но операции ГРУ были раскрыты, а главное - оказались провальными.

"Не думаю, что нужно рассматривать их как Keystone Cops шпионской профессии", - считает специалист по безопасности Марк Галеотти, ссылаясь на вымышленных персонажей фильмов о горе-полицейских.

"ГРУ чрезвычайно активно в последнее время, и неизбежно некоторые из этих операций будут раскрыты. Это не означает, что они дураки", - говорит он и добавляет, что в мире современных технологий и камер слежения Россия должна понимать, что сохранить секретность будет непросто.

"Очевидно, что их инструктируют, что в определенных пределах это неважно, что не стоит беспокоиться о возможных последствиях", - говорит Галеотти.

Такой подход частично объясняет наличие квитанции за такси.

"Этот чек точно подписал наш водитель, - подтвердил Би-би-си директор таксопарка Бениамин Шагинян. - Он не помнит деталей этой поездки, потому что она была давно. Но чек подлинный".

В соцсетях некоторые стали насмехаться над человеком, который возил с собой подобный компромат.

"Да, отчитываться за командировку - всегда кошмар", - написал один из пользователей.

Российские власти, главным образом МИД, традиционно отвергают все обвинения и называют их "шпиономанией".

По их словам, одновременные обвинения со стороны Великобритании, США и Нидерландов - доказательство скоординированной антироссийской кампании.

Такого же мнения придерживается генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский - даже с учетом того, что четверо мужчин были пойманы с поличным в Гааге.

"Вы называете этот доказательством. Для меня это не доказательство", - говорит он, явно недовольный разговорами о некомпетентности ГРУ.

"Российская разведка считалась одной из лучших в мире. А теперь нам показывают нескольких дураков, абсолютно некомпетентных, абсолютно глупых, непрофессиональных идиотов? Это просто оскорбительно", - говорит он.

Однако некоторые из разоблаченных властями западных стран на этой неделе мужчин довольно активны в интернете для секретных агентов.

Двое из них входят в список бывших игроков московской любительской футбольной лиги, и на сайте можно увидеть их фотографии. Один из действующих игроков клуба "Радикс" говорит, что в прошлом там играли многие сотрудники спецслужб.

"Так было в начале, но времена меняются", - заявил мне Алексей Баклыков. Он говорит, что никогда не пересекался лично с подозреваемыми.

В прошлом году другой предполагаемый агент ГРУ Артем Малышев продал несколько предметов в интернете, в том числе старую акустическую гитару и смартфон.

Мужчина, объявленный ФБР на этой неделе в розыск по подозрению в кибератаках, также зарегистрирован на сайте знакомств, где подмигивает на фото в профиле и публикует на своей странице фотографии занятий спортом.

Обнародовав имена этих людей, страны Запада надеются убедить Россию прекратить хакерские атаки.

Но неподалеку от здания, где находится военная часть №26165, которая якобы является штаб-квартирой российских кибервойск, находится рынок, и люди там не особенно верят во все эти обвинения.

"Я не знаю, кому верить. Все очень запутанно", - говорит продавец Валерий, стоя у лотка с медом.

"Это полный бред, - говорит покупательница. - Вы думаете, что наши шпионы полные идиоты? Я думаю, что они замечательные".

Судя по всему, Россия собирается просто пережить этот скандал. Он неприятный, но Россия вряд ли изменит свое поведение.

"Путин от этого хуже спать не будет. Главный вопрос - перерастут ли эти постыдные истории в новые санкции", - говорит Марк Галеотти.

"Мы на войне. Можно проиграть одно сражение, но это не означает, что вы пойдете на капитуляцию. По-моему так думает Кремль, - говорит Александр Габуев.

"Да, мы потерпели поражение в этой битве. Но мы вернемся домой, вынесем из этого урок и продолжим дальше", - добавляет он.