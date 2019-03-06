Пятеро россиян приговорены к тюремным срокам в Южной Корее за попытку нелегально покинуть порт Пусан на судне "Палладий".
Pietų Korėjos karinis jūrų laivynas
© AFP / Scanpix

Как сообщил ТАСС консул РФ Роман Быков, судовладелец получил 2,5 года заключения, капитан — один год, еще трое моряков — по 10 месяцев тюрьмы. Старшему механику был назначен приговор с отсрочкой наказания, что в южнокорейской практике означает условный срок, добавил дипломат.

Российский танкер "Палладий" был задержан в Пусане летом 2018 года, после жалоб моряков на долги по зарплате. В конце августа судно попыталось покинуть Южную Корею без разрешения властей. Его вернули в порт, посадив вертолет со спецназом на палубу. При задержании моряки оказали сопротивление правоохранительным органам.

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