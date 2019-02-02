Власти западноафриканской республики Кабо-Верде объявили о задержании 11 российских моряков с панамского грузового судна ESER, на борту которого было обнаружено 9,5 тонн кокаина.
Kokainas
© Shutterstock

По ценам черного рынка стоимость такого количества кокаина — если бы он был подпольно продан по "уличным" ценам — может превышать 1,5 млрд долларов.

Арест моряков и судна был произведен 31 января. Факт задержания российских граждан подтвердило посольство России. Как сообщил агентству РИА Новости представитель дипмиссии, российское посольство в Прае (столице Кабо-Верде) связалось с задержанными и с органами следствия.

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Также представитель посольства подтвердил, что по предварительной информации, задержание связано с подозрением в контрабанде наркотиков.

О задержании судна сообщил портал Maritime Bulletin (бывший "Морской бюллетень — Совфрахт"). По его информации, судно ESER шло из Панамы в Марокко.

Все 11 членов его экипажа имеют российское гражданство, сообщил сайт. По его информации, судно вынуждено было экстренно зайти в порт Кабо-Верде после того, как один из членов экипажа неожиданно скончался.

В конце прошлого года судно ESER сменило владельца — турецкая компания Gemiciler Denizcilik Nalkiyat заявила порталу Maritime Bulletin, что продала его панамской Ecolive de Panama.

Крупнейшие партии кокаина в истории

Самым крупным изъятием кокаина в истории считается захват 12 т наркотика колумбийской полицией у крупнейшего наркокартеля страны, произведенный в ноябре 2017 года.

Недавно несколько крупных операций по борьбе с наркотрафиком провела испанская полиция: в октябре 2018 года в Малаге были перехвачены 5 т кокаина, а в январе этого года в совместной операции правоохранительных органов Италии и Испании был задержан получатель партии в 2,7 т — в грузе, который шел из Гондураса в Барселону через Ливорно, полиция подменила кокаин солью.

В начале 2018 года власти Аргентины объявили о раскрытии наркотрафика, проходившего через здание, относящееся к посольству России в Буэнос-Айресе. Наркоторговцы якобы собирались отправить кокаин в Россию в дипломатическом багаже, который не проверяется таможней.

Сообщалось, что расследование было начато после того, как в декабре 2016 года посол России сообщил аргентинским властям об обнаружении подозрительных чемоданов в здании школы при посольстве.

По данным аргентинской полиции, в 12 чемоданах были обнаружены 360 пакетов с кокаином общим весом в 389 кг, стоимостью около 50 млн евро.

Чтобы задержать наркоторговцев, аргентинские полицейские заменили кокаин на муку, оснастили чемоданы GPS-датчиками и в декабре 2017 года отправили их в Москву.

В результате расследования арестованы несколько человек — трое находятся в СИЗО в Москве, еще один был задержан в Германии.

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