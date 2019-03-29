"Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО (с управляемым ракетным оружием) ВМС Нидерландов, Канады и Испании", — указано в сообщении. Наблюдение осуществляют корабли ВМФ "Иван Хурс" и "Василий Быков".

NATO'ya bağlı 3 savaş gemisi İstanbul Boğazından peş peşe geçiş yaptı. Boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı. Gemilerin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti. pic.twitter.com/gujkqnSquf — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) March 28, 2019



Эсминец ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадский фрегат "Торонто" и испанский фрегат "Санта Мария" вошли в акваторию Черного моря 28 марта. Группа кораблей НАТО планирует принять участие в учениях "Морской щит". Принимающей стороной станет Украина. Взаимодействие с кораблями НАТО отработают также грузинские военные. 1 апреля корабли планируют войти в порт Одессы.