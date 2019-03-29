Корабли Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшие в акваторию Черного моря фрегаты НАТО. Об этом сообщили РБК в Национальном центре управления обороной России.
Rusų laivai per pratybas Juodojoje jūroje
© Reuters / Scanpix

"Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО (с управляемым ракетным оружием) ВМС Нидерландов, Канады и Испании", — указано в сообщении. Наблюдение осуществляют корабли ВМФ "Иван Хурс" и "Василий Быков".

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Эсминец ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадский фрегат "Торонто" и испанский фрегат "Санта Мария" вошли в акваторию Черного моря 28 марта. Группа кораблей НАТО планирует принять участие в учениях "Морской щит". Принимающей стороной станет Украина. Взаимодействие с кораблями НАТО отработают также грузинские военные. 1 апреля корабли планируют войти в порт Одессы.

РБК
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