"Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО (с управляемым ракетным оружием) ВМС Нидерландов, Канады и Испании", — указано в сообщении. Наблюдение осуществляют корабли ВМФ "Иван Хурс" и "Василий Быков".
NATO'ya bağlı 3 savaş gemisi İstanbul Boğazından peş peşe geçiş yaptı. Boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı. Gemilerin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti. pic.twitter.com/gujkqnSquf— Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) March 28, 2019
.@nato @SNMG_2 frigates, flagship @kon_marine De Zeven Provinciën-class @Zr_Ms_Evertsen F805, @RCN_MRC Halifax Class @HMCS_NCSM_TOR FFH 333, Turkish Navy Yavuz class TCG Yıldırım F243 , @Armada_esp Santa Maria Class ESPS Santa Maria F81 transit Bosphorus & enter BlackSea together pic.twitter.com/Jb5FGkT6Oi— Yörük Işık (@YorukIsik) March 28, 2019
Эсминец ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадский фрегат "Торонто" и испанский фрегат "Санта Мария" вошли в акваторию Черного моря 28 марта. Группа кораблей НАТО планирует принять участие в учениях "Морской щит". Принимающей стороной станет Украина. Взаимодействие с кораблями НАТО отработают также грузинские военные. 1 апреля корабли планируют войти в порт Одессы.
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