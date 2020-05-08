Хакеров, которые, вероятно, работают на службу российской военной разведки ГРУ, подозревают в том, что во время атаки на внутренние сети немецкого бундестага в 2015 году они похитили большое количество электронных писем из депутатского бюро канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel). К такому выводу пришли эксперты Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий (BSI), которым удалось частично реконструировать события пятилетней давности, сообщил в пятницу, 8 мая, еженедельник Spiegel.
По оценкам экспертов, преступникам удалось получить доступ к двум почтовым ящикам и полностью скопировать их содержимое - переписку за 2012 - 2015 годы - на другой компьютер. В ведомстве федерального канцлера не стали комментировать информацию еженедельника, сообщает агентство Reuters.
5 мая стало известно, что федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест российского хакера Дмитрия Бадина, которого немецкие правоохранители подозревают в атаке на бундестаг. Он также объявлен в в международный розыск Федеральным бюро расследований (ФБР) США по подозрению в участии в хакерских атаках на сервера Демократической партии США во время президентской кампании 2016 года, Всемирного антидопингового агентства (WADA), Организации по запрещению химического оружия, швейцарскую химическую лабораторию Spiez в составе хакерской группировки Fancy Bear (другие названия - Strontium/APT28. - Ред.).
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