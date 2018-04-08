Российские дипломаты потребуют от Скотленд-Ярда раскрыть информацию об убийстве бывшего партнера Березовского

Как говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном на странице в Facebook, в ответе Лондона нет никакой новой информации "кроме отсылки к полиции Лондона" в случае, если у российских дипломатов есть вопросы касательно смерти Глушкова, которая, как считают в Великобритании, носит насильственный характер.

"Посольство задавало лишь один вопрос британским властям - детально информировать нас о ходе расследования гибели российского гражданина. Именно на этот вопрос не получен ответ ни от полиции, ни от Форин-офиса, что не может не вызывать сожалений", - заявили в посольстве РФ в Лондоне.

В дипмиссии подчеркнули, что со смерти Глушкова прошел уже практически месяц, но британская сторона, как и в "деле Скрипаля", не предоставляет никакой информации. "После наших неоднократных обращений, нам не остается ничего, кроме как предположить, что, скорее всего, это делается преднамеренно", - пояснили дипломаты.

"​Как известно из британской прессы, смерть российского гражданина произошла при весьма странных и загадочных обстоятельствах сразу после отравления семьи Скрипалей. ​Посол планирует воспользоваться советом Форин-офиса и запросить встречу с главой полиции Лондона с тем, чтобы предложить британской стороне проинформировать нас детально о ходе расследования. Для России это убийство носит не только криминальное, но и политическое измерение", - резюмировали в посольстве.

В середине марта Скотленд-Ярд сообщил о начале расследования после того, как получил отчет патологоанатома. В нем в качестве причины смерти Глушкова указано "сдавливание шеи".

В полиции также подчеркнули, что у британских правоохранительных органов нет никаких оснований связывать убийство Глушкова с химической атакой в Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

14 марта посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии обвинило британские власти в нежелании информировать российскую сторону об обстоятельствах загадочной смерти бывшего заместителя гендиректора "Аэрофлота" Глушкова.

Примечательно, что в то время, как Скрипаль, в 2010 году обмененный на российских шпионов, разоблаченных в США, и с тех пор проживающий в Великобритании, по данным СМИ, высказывал опасения за свою жизнь, Глушков, по словам общавшихся с ним людей, этого никогда не делал.

Последний приговор Глушкову в России был вынесен Савеловским райсудом Москвы заочно в июне прошлого года. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорили к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. Кроме того, был частично удовлетворен гражданский иск "Аэрофлота" на 122 млн долларов.

Несколько месяцев назад бизнесмен, общаясь с корреспондентом "Коммерсанта" по телефону, не высказывал никаких опасений за свою жизнь, заявляя, что его мало интересуют действия российских правоохранителей.

Друг Глушкова, эмигрант из СССР Александр Гольдфарб, возглавляющий Фонд гражданских свобод, подтвердил, что тот никогда не говорил об угрозах в свой адрес. "Знаю, что его часто навещали родственники, с которыми у него, по моим данным, были хорошие отношения", - сказал Гольдфарб.

По словам соседей, Глушков в Великобритании вел тихий образ жизни. Жил в квартире на окраине Лондона, гулял с собакой, а на Рождество дарил соседским детям подарки.