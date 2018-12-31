Тридцать российских детей, чьи матери осуждены или находятся в Ираке под следствием, а отцы, состоявшие в рядах боевиков "Исламского государства", погибли от рук иракских солдат, в воскресенье, 30 декабря, доставлены в РФ. Самолет приземлился на подмосковном аэродроме Раменское, сообщило агентство ТАСС.
По словам чеченского лидера Рамзана Кадырова, 24 ребенка - родом из Дагестана, трое - из Чечни, еще трое - из Москвы и Пензы. Детям - от трех до 15 лет. Все они содержались в Ираке в местах лишения свободы.
В Багдад за ними прибыл спецборт МЧС России. В ходе визита уполномоченная при президенте России по делам ребенка Анна Кузнецова пообщалась с премьером Ирака Аделем Абдель Махди.
По данным российских спецслужб, порядка 4500 граждан России, по большей части - выходцев из республик Северного Кавказа - вступили в ряды джихадистов в Ираке и Сирии. Некоторые выехали в эти страны в сопровождении членов семьи.
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