Об этом в ночь на вторник, 12 сентября, сообщил веб-сайт The Daily Beast со ссылкой на американскую компанию Facebook.

Виртуальный призыв к реальным действиям

По данным компании, при анализе платной политической рекламы на страницах Facebook эксперты соцсети обнаружили объявления с призывами к участию в акциях протеста, которые были размещены на фейковых аккаунтах, управлявшихся, вероятнее всего, из России.

В одном из них говорилось о демонстрации против беженцев и мусульман в городе Твин Фоллс в штате Айдахо в августе 2016 года. Это первый случай, в котором речь идет не о распространении недостоверной информации или пропаганды в Сети, а об организации политического мероприятия в реальной жизни. Размещение информации с недостоверных аккаунтов противоречит внутренним правилам соцсети Facebook, поэтому объявления были удалены.

Тысячи объявлений, сто тысяч долларов

На прошлой неделе компания Facebook сообщила, что обнаружила около 3000 политических рекламных объявлений на сумму 100 тыс. долларов. По словам главы службы безопасности компании Алекса Стамоса, все объявления были размещены с июля 2015 года по май 2017 года и оплачены с 470 фейковых страниц и учетных записей, связанных друг с другом и предположительно управлявшихся из России.

В основном эти рекламные объявления, как выяснилось, не содержали призывов голосовать тем или иным образом на выборах президента США, то есть не имели непосредственный агитационный или пропагандистский характер. Большинство из них, однако, содержали, по данным Facebook, провокационные заявления, касающиеся расовых тем, иммиграции, прав сексуальных меньшинств, права ношения оружия и других, и ставили своей целью усиление поляризации общественного мнения в США. Все эти учетные записи были уничтожены, сообщили в Facebook.