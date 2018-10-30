По информации журнала, офицеры-подводники из Североморска наложили траекторию полета американского разведывательного самолета Orion (в оригинале он - по-видимому, ошибочно - назван кораблем. - Ред.) на карту расположения российских АПЛ в ходе учений. "Все десять точек поворота его маршрута приходились аккурат на места расположения наших лодок", отмечает автор материала Максим Климов, делая вывод, что американский самолет-разведчик даже не искал субмарины, а направлялся к конкретной точке.
"Орион" выходил без каких-либо галсов точно на российскую подлодку, сбрасывал буй и шел к следующей", подчеркивается в публикации.
Издание также обращает внимание на отставание уровня шумности четвертого поколения российских подлодок от многоцелевых атомных субмарин ВМС США не менее чем на 10 децибел. При этом, как показывают исследования, при одинаковом уровне шумности многоцелевые подводные лодки "Северодвинск" и "Казань", очевидно, развивают значительно меньшую скорость, чем американские подлодки типов Virginia и Seawolf. "И это крайне серьезный тактический недостаток, последствия которого нами не вполне осознаны", - подчеркивает "Военно-промышленный курьер".
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