В числе основных версий крушения украинского Boeing 737 в Иране рассматриваются поражение зенитной ракетой, теракт, взрыв двигателя и столкновение с летающим объектом. Об этом в Facebook заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
9 января в Иран прибыли украинские эксперты, которые примут участие в расследовании авиакатастрофы. По словам Данилова, изучаются различные версии внезапного падения самолета. "Среди основных: поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор" так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет", - написал секретарь СНБО.
Также в числе возможных версий крушения значатся столкновение с беспилотным летательным аппаратом либо другим летающим объектом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв внутри самолета в результате теракта. Самолет МАУ, летевший в Борисполь, разбился ночью 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. На борту лайнера находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.
Телеканал Al-Hadath предполагал, что самолет мог быть случайно сбит иранскими ПВО. В ту же ночь Тегеран атаковал военные базы в Ираке, на которых находились американские служащие, выпустив десятки ракет. В свою очередь, РИА "Новости" приводит комментарий израильского эксперта Зеэва Сарига (бывшего начальника аэропорта Бен-Гурион), который считает, что причиной катастрофы могла стать бомба на борту.
После крушения самолета иранские власти утверждали, что авиакатастрофу вызвала "техническая причина". По их данным, в двигателе самолета произошел пожар, а пилот совершил неудачную попытку взять лайнер под контроль. Западная разведка также считает, что упавший в Тегеране самолет разбился из-за технической неисправности.
Авиакомпания, в свою очередь, утверждала, что последнее техническое обслуживание лайнера производили 6 января. Самолет был выпущен в 2016 году, компания получила его непосредственно с завода, экипаж, как утверждала МАУ, был "надежным".
Иранские эксперты заявили, что причиной авиакатастрофы могли стать некие технические неполадки самолета. Согласно предварительному отчету, Boeing загорелся еще в воздухе, до падения, а при столкновении с землей взорвался. Кроме того, судя по траектории полета, лайнер пытался вернуться в аэропорт, но пилоты не сообщали о неисправностях.
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