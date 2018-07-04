Свое письмо Евгения Чирикова написала сама на эстонском языке (Оригинал письма — здесь). Ниже — полный текст письма диссидентки из России в переводе на русский язык.

"Уважаемая госпожа президент! Меня зовут Евгения Чирикова. Три года назад я со своим супругом и двумя детьми переехала из Москвы в Таллинн.

Эстония стала нам вторым домом, мы очень любим Эстонию. Здесь замечательная природа, хорошая окружающая среда и много дружелюбных людей. Я считаю, что лучшие соседи в мире — эстонцы, они спокойные и деликатные.

Но в Эстонии есть одна проблема, которая меня тревожит. Я уже три года пытаюсь ее решить, но не могу. Живя в Эстонии, я поняла, что здесь существует два мира — русский и эстонский мир.

"Мне кажется, что вы понимаете, насколько опасно для маленькой страны, когда в ней существуют разные миры. Это особенно опасно, поскольку наша маленькая страна находится рядом с большой и очень агрессивной страной, которая хорошо умеет использовать противоречия. Мы помним пример Украины.

Если государство не начнет интегрировать молодежь в эстонское общество, то это успешно сделает соседняя страна. И это не пойдет на пользу Эстонии и Европе.

Сначала я верила в старый миф, что русские не хотят учить эстонский язык и не могут интегрироваться в эстонское общество, но после трех лет жизни в Эстонии я готова подтвердить, что это миф прошлого.

Для меня, как для матери, важнее всего интеграция наших детей. Что происходит с интеграцией русской молодежи сейчас? Я считаю, что эстонское государство устранилось от решения проблемы и возложило ее на плечи родителей.

Я говорю это на основании своего опыта. Когда мы три года назад переехали из России в Таллинн, моя дочь пошла в местную русскую школу в седьмой класс. Я попросила школу разработать для девочки специальную программу обучения эстонскому языку, чтобы она догнала других. К сожалению, дочь ее не получила.

Представьте себе, как трудно было моей дочери. Ей было всего 14 лет, приехала в новую страну, пришла в новую школу, в новый класс, где все дети шесть лет учили эстонский язык, а она начала только с алфавита.

Первый год в школе был очень трудным, потому что у нее были только плохие оценки по эстонскому языку, у учителя не хватало дополнительного времени для моего ребенка. В то же время я должна была платить частному преподавателю за всю семью. Изучать эстонский язык интересно и здорово, но очень дорого. Один урок стоит 10-20 евро. Большую часть своей зарплаты я трачу на уроки эстонского языка.

Мы пытались зарегистрироваться на бесплатные курсы эстонского языка от Фонда интеграции, но из-за большого спроса не получили мест.

В то время я пыталась отвести своих детей и в эстонские кружки по интересам. Младшая, 9-летняя девочка, очень хотела играть в футбол. Я заплатила за футбольный летний лагерь. Она вернулась из лагеря в депрессии, потому что впервые почувствовала себя в изоляции. К сожалению, красивые молодые учителя умели хорошо играть в футбол, но не интегрировать детей. Целую неделю ребенок находился в одиночестве, потому что эстонские дети не понимали ее и не хотели с ней играть, в то же время и взрослые не умели и не могли помочь ей наладить контакт.

Такой же результат был после курса 3D-моделирования. Мой ребенок сидел в углу: учитель хорошо знал, как обучать 3D-моделированию, но не мог интегрировать ребенка.

Я попросила руководителя Фонда интеграции Ирене Кяосаар помочь моим детям в интеграции. Вежливая Ирене посоветовала зарегистрироваться в интеграционный лагерь. Мы пытались, но моим детям не хватило мест, потому что желающих было много.

Мои эстонские друзья советуют перевести детей в эстонскую школу. Но у них уже есть негативный опыт изоляции в коллективе эстонских детей. Я не уверена, есть ли у учителей в эстонских школах опыт интеграции или у эстонских школ особые программы интеграции.

Я ищу их уже три года, но не нахожу. И я не хочу рисковать психическим здоровьем своих детей. Я не хочу, чтобы мои дети в очередной раз сидели в одиночестве в углу.

Многие эстонцы уверены, что в русской школе большую часть уроков преподают на эстонском языке. К сожалению, это неправда: в русской школе только три урока эстонского языка в неделю. Задача русской школы в том, чтобы подготовить детей к экзаменам. Учителя стараются, но у них нет ресурсов для интеграции.

Я считаю, что это не вина русской школы. Русская школа только выполняет приказ эстонского государства. К сожалению, эстонское государство не справляется с задачей интегрировать детей из русской школы в эстонское общество.

Мы с супругом работаем в Эстонии, платим высокие налоги и хотели бы, чтобы наши налоги работали эффективно. Мы хотели бы, чтобы эстонское государство всерьез занялось вопросом интеграции, потому что это вопрос благополучия общества. Я считаю, что если бы эстонские власти захотели решить проблему интеграции, они успешно справились бы с этим. Многие очень сложные государственные проблемы эстонское государство прекрасно решило.

Я знаю, что вы поедете жить и работать в Нарву. Это действительно важно и необходимо для интеграции. Я прошу вас обратиться к эстонским политикам и высокопоставленным чиновникам и побудить их решать проблему интеграции.

Было бы замечательно, если бы в Эстонии интеграционных программ хватало для всех желающих. Передадим нашим детям европейские ценности. Сделаем так, чтобы завтра в Эстонии было гармоничное и сплоченное общество. Да здравствует Эстония!".

В апреле 2015 года стало известно, что Евгения Чирикова вместе с семьей переехала жить в Эстонию.

"Решение перебраться на ПМЖ в Эстонию было продиктовано несколькими причинами. Прежде всего, я решила убрать из России свою главную точку уязвимости — детей. Не секрет, что в России идут репрессии в отношении общественных активистов. Россия — ресурсное государство, и экологи являются основным врагом установившегося режима сырьевой олигархии", — объясняла Чирикова свое решение.

"Мне важно не оплачивать своими налогами военную агрессию против Украины и зомбирующую пропаганду российского ТВ. Сейчас мы платим налоги Эстонии и я вижу, что здесь они идут на бесплатный общественный транспорт и качественное образование. Еще мне просто очень нравится Эстония… Мне очень импонирует бережное отношение эстонцев к своей природе и старине. Хорошо, когда ради сиюминутной прибыли не уничтожаются леса и исторические здания", — подчеркнула активистка-эколог.

До переезда в Эстонию российский общественный деятель являлась лидером движения "Экологическая оборона Московской области" ("Экооборона") и "Движения в защиту Химкинского леса", членом оргкомитета Стратегия-31, членом Координационного Совета российской оппозиции. В 2011 году за свою деятельность по защите окружающей среды Чирикова была награждена одной из крупнейших в мире премий по экологии Goldman Environmental Prize. Попадала в рейтинги самых влиятельных женщин России, по версии ряда СМИ.