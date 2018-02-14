Росавиация 12 февраля разослала телеграмму руководителям авиакомпаний, операторам аэродромов и территориальным органам с просьбой обратить внимание на недостатки аэродромного обеспечения полетов. В ней говорилось о неполадках, которые, по версии Межгосударственного авиационного комитета (МАК), стали наиболее вероятной причиной катастрофы Ан-148. Речь идет о вызванном обледенением сбое в работе индикаторов скорости у пилотов, что привело к критически быстрому снижению самолета.

Из телеграммы Росавиации следует, что похожие проблемы выявлены у самолетов SSJ 100 "Аэрофлота". Так, 4-5 февраля, когда выполнение полетов в Московском аэроузле осложнялось обильным снегопадом, в аэропорту Шереметьево произошло семь аналогичных инцидентов с самолетами этого типа. Инциденты происходили при разбеге для взлета или на начальном этапе набора высоты. Во всех случаях экипажи прекращали взлет или возвращались на аэродром вылета.

По предварительным данным, после осмотров самолетов были обнаружены отложения льда на фюзеляже перед приемником воздушного давления. Вода могла попасть к приемникам с передней верхней части фюзеляжа и стекол кабины экипажа.

Всего, по данным Росавиации, с 2011 года с SSJ 100 произошло 14 подобных инцидентов. По результатам расследований трех инцидентов причины неполадки были связаны с попаданием воды в приемники системы воздушных сигналов. В одном случае был сделан вывод о невключении экипажем судна обогрева приемников полного давления. Такие же неполадки зафиксированы в отчете МАК о причинах катастрофы Ан-148.

В телеграмме Росавиации в качестве одного из факторов авиационных происшествий и инцидентов в последние годы называется "низкое качество подготовки летного поля к приему и выпуску самолетов", а также неэффективная оценка рисков выполнения полетов в условиях опасных погодных аномалий.

Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров сразу после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. Погиб 71 человек: 65 пассажиров и шесть членов экипажа.