Председатель "Сохнута" Иццах Герцог поблагодарил предпринимателя и отметил, что в последнее время во всем мире возросло до рекордного уровня количество атак на еврейские общины. В частности, рост антисемитизма наблюдается в Европе и США.

Пожертвованием распорядится международное подразделение организации, пишет The Jerusalem Post.

За последние 20 лет Роман Абрамович потратил на благотворительность более 2,5 миллиарда долларов, причем около 500 миллионов долларов было пожертвовано еврейским организациям, преимущественно в России и Израиле. В связи с этим он в 2018 году был удостоен премии Федерации еврейских общин.

В мае 2018 года Абрамович получил гражданство Израиля. Это произошло вскоре после того, как Абрамович безуспешно пытался получить вид на жительство в Швейцарии, где его признали угрозой общественной безопасности. Российскому миллиардеру также отказали в получении очередной британской визы. Но с израильским паспортом Абрамович может въехать на Британские острова и без визы.

Перед получением израильского гражданства Абрамович активно вкладывал деньги и в местную медицину. В начале марта 2018 года в СМИ появилась информация, что миллиардер пожертвовал 20 млн долларов на новый центр ядерной медицины в крупнейшей больнице Израиля — "Шиба Тель а-Шомер".

Принадлежащий бизнесмену британский футбольный клуб "Челси" с января 2018 года ведет кампанию по борьбе с антисемитизмом в том числе среди собственных болельщиков и футболистов, передает "Интерфакс". За это время игроки клуба и его молодежной академии посетили музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, встречались с евреями, пережившими Холокост и проводили дружеские матчи, чтобы привлечь внимание к проблеме роста антисемитизма в мире.

Состояние Романа Абрамовича оценивается в 13 миллиардов долларов.