Киевские эксперты говорят, что украинский избиратель разочарован политической элитой и ищет новых героев, поэтому возможное участие певца в выборах может привести к самым неожиданным результатам.

Сейчас Вакарчук в качестве приглашенного профессора работает в Стенфордском университете в США и не дает прямого ответа на вопросы о планах участия в выборах в 2019 году.

Русская служба Би-би-си при помощи украинских политологов и социологов оценивала перспективы возможного президентского похода Вакарчука.

"Выше неба"

Появление лидера "Океан Эльзы" в президентских рейтингах стало самым обсуждаемым результатом недавно опубликованных соцопросов.

Исследование Центра Разумкова показывает, что если бы президентские выборы состоялись в это воскресенье, за Вакарчука проголосовали бы 6,6% избирателей, собирающихся прийти на участки.

Это лишь пятый результат - перед лидером "Океана Эльзы" следуют Петр Порошенко (14%), Юлия Тимошенко (8,4%), глава партии "Гражданская платформа" Анатолий Гриценко (7,2%) и лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко (6,8%).

Но отрыв Вакарчука от идущей второй Тимошенко составляет менее двух процентов.

По данным компании "Социс", Святослав Вакарчук на президентских выборах мог бы показать второй результат: за него готовы проголосовать 9,4% украинских избирателей - всего на 0,8% меньше, чем за лидера рейтинга "Социс" Петра Порошенко.

"Я не сдамся без боя"

Рок-певцу доверяют больше, чем политикам, говорят социологи. Поддерживает возможные президентские амбиции 42-летнего певца в основном молодежь из западной Украины, разочаровавшаяся в нынешних лидерах.

"Понятно, это доверие к нему - не как к политику, а как к певцу, популярному лицу. Но когда человек имеет такой уровень эмоциональной поддержки, то, конечно, интересно посмотреть и на его электоральные показатели", - добавляет директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

"Электоральные рейтинги лидеров крайне невысоки. Социологи фиксируют большое количество неопределившихся избирателей. Это знак недоверия не только к конкретным политикам, но и к политическому классу в целом. В этой ситуации избиратель начинает искать (кандидатов) за пределами политики", - соглашается с экспертом политолог Вадим Карасев.

Потенциальные избиратели Вакарчука более или менее равномерно распределены по территории Украины, разве что несколько больше их в западной, преимущественно украиноязычной части страны, откуда родом и сам певец.

"Мы заметили ярко выраженную закономерность: чем моложе респонденты, тем чаще они готовы проголосовать за Вакарчука", - рассказал Би-би-си глава социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

Опросы его центра показывают, что Вакарчук - лидер электоральных симпатий среди самой младшей группы избирателей, возраст которых - от 18 до 24 лет.

По словам Андрея Быченко, именно эти избиратели ходят на выборы реже остальных.

Политолог Владимир Фесенко считает, что потенциально Святослав Вакарчук может претендовать на то, чтобы стать выразителем интересов довольно многочисленной - сам политолог оценивает ее примерно в 20% от общего количества избирателей - части украинского общества, которые не хотят голосовать ни за кого из действующих политиков.

"Я услышу голос твой"

"Мне кажется, есть запрос на то, что новый президент должен быть нейтральной фигурой. Носителем ценностей, а не управленцем в чистом виде. Если хотите, украинским Гавелом", - говорит Фесенко, добавляя, впрочем, что не сравнивает масштабы личностей Гавела и Вакарчука.

"В мире сейчас формируется политика звезд - людей, которые пришли в политику из других, сопредельных сфер. Как только такая звезда заявляет о походе в политику, как только в ней видят перспективу, вокруг нее немедленно формируется команда, находятся финансы", - предлагает другую аналогию Вадим Карасев.

"Вставай, милая моя, вставай"

Тем более, что назвать 42-летнего Святослава Вакарчука чуждым политики человеком, нельзя.

"Тот, кто живет в Украине и никоим образом не интересуется политикой, - или святой, или кролик, еще не дождавшийся своего удава. В основном, второе", - писал как-то в своем "Твиттере" солист.

Тринадцать лет назад Вакарчук поддерживал кандидата в президенты Виктора Ющенко на "оранжевом Майдане".

На парламентских выборах 2007 года он избрался в Верховную раду по спискам ющенковского блока "Наша Украина - Народная самооборона", однако активным законодателем не стал.

За год с небольшим, проведенный в стенах парламента, Вакарчук выступил всего на двух его заседаниях и, в конце концов, заявил о добровольном сложении мандата.

"Вставай, милая моя, вставай"

Тем более, что назвать 42-летнего Святослава Вакарчука чуждым политики человеком, нельзя.

"Тот, кто живет в Украине и никоим образом не интересуется политикой, - или святой, или кролик, еще не дождавшийся своего удава. В основном, второе", - писал как-то в своем "Твиттере" солист.

Тринадцать лет назад Вакарчук поддерживал кандидата в президенты Виктора Ющенко на "оранжевом Майдане".

На парламентских выборах 2007 года он избрался в Верховную раду по спискам ющенковского блока "Наша Украина - Народная самооборона", однако активным законодателем не стал.

За год с небольшим, проведенный в стенах парламента, Вакарчук выступил всего на двух его заседаниях и, в конце концов, заявил о добровольном сложении мандата.

"Не твоя война"

После смены власти на Украине в блоге певца все чаще появляются записи на общественно-политические темы.

В марте 2014 года Вакарчук опубликовал разошедшиеся на ура в соцсетях "Десять принципов, которых должна придерживаться украинская власть": призывы, например, подробно рассказывать людям обо всех своих шагах, начать экономию средств с себя или не назначать на должности по принципу "свой-чужой".

Однако уже через полтора года он дает убийственную характеристику украинской власти: "Бедные, доведенные до нищеты люди с утра до вечера смотрят по телевизору на клоунов, которые притворяются перед американцами и МВФ демократами. При этом крадут, врут, нарушают законы".

"Где посаженные преступники? Где реальная смена правил игры? Вообще - где изменения в стране?" - вопрошает певец лично президента Порошенко на вручении ему ордена Свободы.

Высказывается на политические темы певец и во время выступлений, где говорит про необходимость либерализации на Украине рынка земли, создания системы независимых антикоррупционных судов, реформирования системы образования или введения института двойного гражданства - но только с теми странами, с которыми у Киева нет политико-правовых конфликтов.

Некоторые заявления Вакарчука - например, о том, что язык в современном мире не является ценностью, и "нельзя строить нацию на языке" - воспринимаются патриотически настроенной публикой в Киеве в штыки.

Попытки недоброжелателей указать на то, что, мол, негоже певцу рассуждать о высоких материях, Вакарчук жестко пресекает.

"Как физик-теоретик, как кандидат физико-математических наук (физик по первому образованию и экономист по второму, Вакарчук защитил кандидатскую диссертацию летом 2009 года) я решал задачи, каждая из которых на порядок превышает по сложности то, о чем некоторые депутаты "законотворят" годами, используя демагогию, казуистику и напуская тумана на избирателей", - пишет он.

В сентябре этого года после тура "Без меж" ("Без границ"), включавшего в себя концерты в самых разных местах - от прифронтового Мариуполя до Нью-Йорка, - "Океан Эльзы" объявил об уходе на годичные каникулы.

По крайней мере, часть этого срока лидер группы проведет в США: престижный Стенфордский университет принял его на осенний семестр в качестве приглашенного научного сотрудника.

Этот визит - а несколько лет назад Вакарчук уже принимал участие в лидерской программе Йельского университета - дал еще больше оснований для разговоров о возможном возвращении певца в политику.

Не Ксения Собчак

Киевские эксперты называют неуместными сравнения потенциального похода Святослава Вакарчука в президенты с выдвижением в президенты России Ксении Собчак.

"Цимес нашей ситуации состоит в том, что сегодня любая фигура с мощным организационным ресурсом, чистой историей и хорошей поддержкой медиа имеет неплохие шансы на президентских выборах", - говорит политолог Юрий Романенко.

И это, говорят эксперты, осознают и в администрации нынешнего президента Украины. Киевские СМИ еще в мае этого года сообщали о проведении АП закрытых соцопросов, которые впервые показали высокий потенциальный электоральный рейтинг Вакарчука.

Сразу несколько собеседников Би-би-си назвали ответственным за проведение опросов, целью которых была разработка возможных сценариев переизбрания Петра Порошенко в 2019 году, советника президента, политтехнолога Игоря Грынива. Он отказался от комментариев для Би-би-си на эту тему.

Гипотетическое выдвижение Вакарчука создает сразу несколько интриг в украинской избирательной кампании.

С одной стороны возможное участие Вакарчука способно расколоть оппозицию и облегчить Порошенко задачу переизбрания на второй срок, говорит Юрий Романенко.

С другой стороны, рассуждает Фесенко, перспектива избрания Вакарчука может подтолкнуть Украину к превращению в де-факто парламентскую республику с ограниченной ролью президента и сильным постом премьера, опирающимся на поддержку Верховной рады. В этом случае Порошенко мог бы быть премьером при Вакарчуке-президенте.

Впрочем, пока все эти конструкции выглядят сугубо теоретическими, предупреждают эксперты.

В сухом остатке, констатируют собеседники Би-би-си, у Вакарчука, который еще не начал самостоятельной политической деятельности, уже есть неплохой стартовый рейтинг и, что немаловажно, время на то, чтобы определиться, нужна ли ему политика вообще.

"Политических амбиций у меня нет. Я хотел бы оставаться тем, кем я есть, как можно дольше. Вместе с тем, никогда не устаю повторять, что просто опустить руки и отойти в сторону и смотреть, как моя страна будет двигаться в пропасть, если такое случится, я не собираюсь… Жизнь вносит свои коррективы, обстоятельства меняются", - говорил Вакарчук в конце августа этого года, перед отъездом в Стенфорд.

Пресс-атташе "Океана Эльзы" заявила Би-би-си, что "до следующего года" лидер группы недоступен для интервью, съемок и комментариев на любые темы.

Опрошенные Би-би-си политологи называют такие заявления вполне закономерными: по их словам, однозначного ответа на вопрос об участии в президентских выборах от Вакарчука стоит ждать ближе к официальному началу избирательной кампании.

А пока собеседники Би-би-си называют подходящей для такого объявления датой 24 августа следующего года.

В День независимости Украины "Океан Эльзы" собирается дать первый после годового перерыва концерт на киевском Олимпийском стадионе, который наверняка заполнят десятки тысяч поклонников Святослава Вакарчука.

Пока как певца.