К крушению малазийского Боинга MH17 имеют отношение бывший "министр обороны" так называемой "Донецкой народной республики" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Об этом рассказали корреспонденту DW родственники жертв крушения со ссылкой на Международную следственную группу (JIT), которая в среду, 19 июня, в нидерландском городе Ньювегейн представит новые данные расследования крушения "Боинга", следовавшего рейсом MH17.

Катастрофа рейса MH17

Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли.

В мае 2018 года Международная следственная группа (JIT) представила доклад о крушении самолета. В документе JIT говорится, что ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет, доставили пророссийским сепаратистам с базы 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском.

Москва отвергает обвинения в причастности к крушению авиалайнера. В Минобороны РФ заверяют, что российские "Буки" никогда не пересекали границу Украины, а ракета, которой сбили "Боинг", принадлежала войсковой части в Украине.

4 апреля родственники погибших ЕСПЧ передал российским властям жалобы 380 родных погибших пассажиров рейса MH17. Истцы считают Россию "прямо или косвенно ответственной" за крушение.