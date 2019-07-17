России следует признать свою часть ответственности за крушение "Боинга-777" авиакомпании Malaysia Airlines, который был сбит в небе над Донецком в июле 2014 года ракетой 53-й бригады ПВО РФ. К этому призывают родственники погибших в этой катастрофе в открытом письме к российским властям, опубликованном в "Новой газете" в пятую годовщину трагедии, в среду, 17 июля.
"Близкие, которые были убиты, потеряны навсегда - потеряны их жизни, их будущее, абсолютно все. Из любви к ним мы хотим, чтобы правда о трагедии MH17 была рассказана, а ответственность за преступление - установлена", - говорится в заявлении, опубликованном на русском и английском языках.
Основное требование авторов письма к российским властям - начать всецело сотрудничать со следствием, как это предписывает подписанная Россией резолюция 2166 Совета Безопасности ООН.
Кроме того, родственники погибших призывают Россию "прекратить сеять ложь и обман", распространяя "огромное количество сфабрикованных и противоречивых объяснений случившегося. "Суд посылает важный сигнал: нельзя убить невинных и избежать последствий", - подчеркивается в письме. В общей сложности его подписали 33 человека из десяти семей погибших.
Обвиняемые по делу о крушении MH17
Крушение "Боинга-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего в июле 2014 года рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур , стало крупнейшей авиакатастрофой последних лет в Европе. При этом ответственность за гибель 298 человек до сих пор не взял на себя никто.
В июне 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех главных подозреваемых в причастности к крушению "Боинга". Это трое россиян - бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза) - а также гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). Судебный процесс по делу о крушении "Боинга" должен начаться утром 9 марта 2020 года на территории аэропорта Схипхол вблизи Амстердама.
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