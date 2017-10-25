C 2000 года численность населения столицы Латвии Риги снизилась на 121 000 человек, свидетельствует публикация Центрального статистического управления. Самое резкое падение численности жителей отмечено в центре города и Вецриге.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Согласно данным экспериментальной гео-пространственной статистики, общая численность населения Риги в начале 2017 года составила 641 481 человек, в 2000 году в городе жило 762 443 человек. В центре города в 2017 году проживало 30 171 человек, в 2000 году - 50 829. На треть уменьшилась численность населения в Вецриге (-38%), окрестностях улицы Авоту (-35%) и Гризинькалнсе (-27%).

ЦСУ отмечает, что численность жителей сократилась в 45 из 58 районов. Заметна тенденция, при которой рижане стараются перебираться из центра ближе к природе.

Средний возраст жителя Риги составляет 42 года (+2 года с 2000-го). В 2017-м году самым "молодым" районом были окрестности улицы Сканстес (средний возраст около 34 лет), самыми "пожилыми" - Кенгарагс, Румбула и Волери (45 лет). За 17 лет средний возраст жителей улицы Сканстес сократился на семь лет.

78% жителей Риги (498 370) являются гражданами Латвии, 18% (114 361) - негражданами, 3% (20 512) - гражданами России, 1% (8 238) имеют гражданство других стран. Самая высокая доля граждан - в Биерини (94%), неграждан - в Даугавгриве (31%), там же больше всего граждан России (8%). В Атгазене, где находится высшая школа бизнеса Turība, живет 14% граждан других стран. Много их и в Вецриге – 6 %.

С точки зрения национальности самыми "латышскими" районами стали Биерини (82%), Булли (80%) и Кундзиньсала (79%), "русскими" - Даугавгрива (56%) и Болдерая (50%).

Для получения этих данных ЦСУ использовала данные переписи населения 2000 и 2011 годов, собственную оценку количества жителей в стране от 2006 и 2017 годов, а также географические координаты и границы административных районов согласно данным Государственной земельной службы от 1 января 2017 года.

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