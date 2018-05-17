В состоявшейся в Вашингтоне встрече с Болтоном участвовали главы МИД всех трех стран Балтии. Во время встречи обсуждались вопросы политики безопасности и трансатлантического сотрудничества.

Как подчеркнул министр, Латвия заинтересована в том, чтобы сохранять постоянное военное присутствие США в странах Балтии и Польше. Он также выразил надежду на то, что вклад США в трансатлантическую безопасность будет расти.

Как сообщалось, подписанная 3 апреля в Вашингтоне декларация предусматривает, что США обязуются продолжать периодическое развертывание сил в странах Балтии в рамках политики сдерживания и содействия усилению обороноспособности Эстонии, Латвии и Литвы. Страны также подтвердили свою твердую приверженность статье 5-й устава НАТО, которая предусматривает принцип коллективной обороны.