Нужно работать над практическим планом для реализации декларации саммита США и стран Балтии, которую 3 апреля этого года приняли в Вашингтоне лидеры четырех стран, заявил в среду во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
© Reuters / Scanpix

В состоявшейся в Вашингтоне встрече с Болтоном участвовали главы МИД всех трех стран Балтии. Во время встречи обсуждались вопросы политики безопасности и трансатлантического сотрудничества.

Как подчеркнул министр, Латвия заинтересована в том, чтобы сохранять постоянное военное присутствие США в странах Балтии и Польше. Он также выразил надежду на то, что вклад США в трансатлантическую безопасность будет расти.

Как сообщалось, подписанная 3 апреля в Вашингтоне декларация предусматривает, что США обязуются продолжать периодическое развертывание сил в странах Балтии в рамках политики сдерживания и содействия усилению обороноспособности Эстонии, Латвии и Литвы. Страны также подтвердили свою твердую приверженность статье 5-й устава НАТО, которая предусматривает принцип коллективной обороны.

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