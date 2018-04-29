Если Финляндия и Швеция когда-нибудь решат присоединиться к НАТО, Латвия поддержит их, сказал агентству LЕТА министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, добавив, что этот вопрос государства должны решать самостоятельно.
Edgaras Rinkevičius
© RIA/Scanpix

В январском опросе компании Inizio выяснилось, что 43% шведов поддерживают вступление страны в НАТО, 37% не поддерживают, а 20% не имеют конкретнтго мнения. Это самая высокая поддержка вступлению Швеции в НАТО за последние десять лет.

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем ранее заявила, что присоединение Швеции к НАТО стало бы ненужной провокацией России в период повышенной напряженности.

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