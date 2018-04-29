В январском опросе компании Inizio выяснилось, что 43% шведов поддерживают вступление страны в НАТО, 37% не поддерживают, а 20% не имеют конкретнтго мнения. Это самая высокая поддержка вступлению Швеции в НАТО за последние десять лет.

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем ранее заявила, что присоединение Швеции к НАТО стало бы ненужной провокацией России в период повышенной напряженности.