Рим намерен привлечь к ответственности оператора итальянских автострад

Власти в Риме намерены привлечь к ответственности за обрушение секции моста в Генуе компанию Autostrade per l'Italia, которая управляет сетью итальянских автострад в рамках концессионных соглашений. "Прежде всего руководство Autostrade per l'Italia должно подать в отставку", - написал министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли на своей странице в Facebook в среду, 15 августа.

По словам министра, у компании необходимо отозвать лицензию. Кроме того, ей грозит штраф до 150 млн евро. Оператор автострад "не смог выполнить своих обязательств в рамках договора об обслуживании инфраструктуры", заявил Тонинелли в интервью телеканалу RAI 1.

Между тем число погибших при обрушении секции моста увеличилось до 38 человек, сообщили власти провинции Генуя. Еще 16 человек получили ранения, 12 из них находятся в критическом состоянии. 15 и 16 августа объявлены в Генуе днем траура в знак соболезнования и солидарности всех горожан с родственниками погибших.