"Глобализация - это когда приезжаешь в Ригу и в уличном кафе смотришь матч между датчанами и перуанцами, проходящий в Мордовии. Рига, кстати, очень классная. Я тут первый раз", - пишет Навальный. Кроме Риги он вместе с супругой Юлией побывал в Юрмале.
Считаю, что все стереотипы о русских туристах оскорбительны и не имеют под собой никаких оснований. Наши граждане законопослушны и не нарушают местных правил, в том числе тех, что запрещают распивать спиртные напитки в общественных местах. #закон #порядок #ну_арестуйте_меня_за_это #thuglife #я_в_другом_городе
Алексей Навальный вышел на свободу 14 июня после 30 суток административного ареста, который он получил по обвинению в организации всероссийской акции протеста 5 мая. Акция была приурочена к инаугурации президента РФ Владимира Путина, когда только в Москве были задержаны более 700 человек.
После того, как премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил, что правительство предлагает повысить пенсионный возраст в России (женщины будут выходить на пенсию в 63 года вместо нынешних 55 лет, а мужчины - в 65 лет вместо 60), Навальный анонсировал проведение акций протеста по всей России. "Это общенациональный и общенародный протест. Мы призываем всех участвовать в акциях против повышения пенсионного возраста, вне зависимости от политических взглядов и предпочтений. Нам все равно за кого вы голосовали вчера. Приходите на улицу сейчас, а иначе завтра вы не доживете до пенсии", - сообщил основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
По его словам, акции должны пройти 1 июля, заявки на их согласование поданы соратниками Навального в 20 российских городах - но только в тех, где не проходит чемпионат мира по футболу.
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