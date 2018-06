Глобализация - это когда приезжаешь в Ригу и в уличном кафе смотришь матч между датчанами и перуанцами, проходящий в Мордовии. Рига, кстати, очень классная. Я тут первый раз.



