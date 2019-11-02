Пекин и Москва заблокировали международную инициативу по созданию трех крупных морских заповедников вокруг Антарктики для противодействия изменениям климата и защиты хрупких океанических экосистем. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщило агентство AFP со ссылкой на источники, осведомленные о ходе дискуссий во время ежегодного заседания Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (CCAMLR, АНТКОМ) в австралийском Хобарте (штат Тасмания).

Инициативу с 2010 года продвигали Австралия, Франция и ЕС. В 2017 году ее масштабы были несколько урезаны, чтобы заручиться более активной поддержкой со стороны делегатов. Тем не менее принять ее не удается на протяжении последних восьми лет. В нынешнем варианте она предполагала создание природоохранных зон в трех районах, граничащих с Антарктикой, общей площадью в три млн квадратных километров.

Консенсуса не получилось

В заявлении CCAMLR, обнародованном 2 ноября, отмечается, что предложение "было предметом активного обсуждения", однако не получило консенсуса и будет вновь вынесено на рассмотрение в следующем году.

По словам источников агентства, озабоченность России и КНР вызывало, в частности, соблюдение нормативной законодательной базы, а также права на вылов рыбы в указанных водах.

Между тем эксперты отмечают, что указанные ареалы являются зонами обитания целого ряда видов животных, которые обеспечивают биоразнообразие региона: пингвинов, тюленей и антарктического криля, являющегося объектом питания многих рыб и морских птиц.

Успех 2016 года не удалось повторить

В 2016 году заседание комиссии по другому объекту у берегов Западной Антарктиды увенчалось успехом. Тогда делегаты утвердили создание природоохранной зоны площадью 1,55 миллиона квадратных километров в районе моря Росса. Проект активно продвигали США и Новая Зеландия. Россия также на протяжении довольно длительного времени отказывалась принять его, однако во период своего председательства в CCAMLR все же согласилась на этот шаг. Договор о природоохранной зоне был заключен на 35 лет.