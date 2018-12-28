Россия и Великобритания договорились о постепенном увеличении численности дипломатических миссий обеих стран в Москве и Лондоне. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил посол России в Британии Александр Яковенко.
Британское посольство в Петербурге
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По его словам, персонал начнет возвращаться в ведомства в январе. Скорее всего восстановят около половины сотрудников.

Великобритания выслала 23 российских дипломата после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в марте 2018 года, в котором британские власти обвинили сотрудников российской военной разведки.

В ответ Россия выслала такое же число британских дипломатов, закрыла консульство Великобритании в Петербурге и потребовала прекратить работу Британского совета в России.

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Бывший разведчик ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж и получивший убежище в Великобритании, а также прилетевшая к нему из России дочь Юлия были отравлены химическим веществом "Новичок" 4 марта в британском городе Солсбери.

Скрипалям удалось выжить, сейчас они находятся вне больницы в безопасном месте под присмотром сотрудников британских спецслужб.

Британские спецслужбы подозревают в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери россиян Руслана Боширова и Александра Петрова. Их называют сотрудниками ГРУ. Как утверждает совместное расследование The Bellingcat и The Insider, Петров и Боширов – действительно сотрудники российских спецслужб, а в Руслане Боширове узнали полковника ГРУ Анатолия Чепигу.

"Настоящее время"
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