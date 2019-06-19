Россия и Китай во вторник, 18 июня, не позволили Комитету Совбеза ООН по санкциям против Северной Кореи, сделать официальное заявление о том, что Пхеньян превысил одобренный ООН годовой лимит по импорту очищенных нефтепродуктов, являющихся ключевыми для экономики КНДР.
Об этом сообщает в среду, 19 июня, информагентств AP со ссылкой на два источника в дипломатических кругах ООН, высказавшихся на условиях анонимности по причине того, что они не были уполномочены делать официальные заявления для прессы.
КНДР превысила квоту импорта нефтепродуктов в семь раз
В подготовленной под руководством США жалобе, под которой подписались 26 государств, говорилось, в частности, что Северная Корея продолжает импортировать намного больше очищенных нефтяных продуктов, чем предусматривает установленный для страны годовой лимит в 500 тысяч баррелей.
Вследствие этого Комитет Совбеза ООН по санкциям в отношении Северной Кореи должен потребовать от страны немедленно остановить поставки, говорилось далее в документе. При этом указывалось, что большая часть нелегальных поставок нефтепродуктов осуществлялась с помощью погрузок с одного танкера на другой.
По словам источника агентства, в 2018 году Северная Корея импортировала 3,5 млн баррелей очищенных нефтепродуктов, что в семь раз превышает установленную границу.
В текущем году КНДР также уже превысила лимит и, если страна будет продолжать поставки в том же темпе, то сможет достичь того же объема нелегального импорта, что и прошлом году, подчеркнул дипломат.
Меры для денуклеаризации Северной Кореи
В коллективном обращении стран-членов Совбеза ООН отмечается, что годовая граница в 500 тысяч баррелей "исключительно важна для сохранения давления на Северную Корею, которое должно привести к ее денуклеаризации".
Это уже не первый случай, когда Россия и Китай блокируют работу Комитета ООН по санкциям против Северной Кореи. В июле 2018 эти страны так же воспрепятствовали удовлетворению обращения США в Комитет с просьбой о публичном заявлении относительно превышения Пхеньяном квот на легальный импорт очищенных нефтепродуктов.
Россия и КНР являются ключевыми поставщиками нефти в Северную Корею.
Санкции ООН против Северной Кореи
Ограничения на импорт очищенных нефтепродуктов были наложены на КНДР Советом Безопасности ООН в 2006 году после того, как Пхеньян провел первые ядерные испытания. С тех пор эти санкции поэтапно ужесточались из-за того, что Северная Корея не отказалась от своей программы разработки баллистических ракет.
Квота на импорт очищенных нефтепродуктов действует с декабря 2017 года. Совбез ООН ввел ее после того, как Пхеньян сообщил об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14", которая, согласно заявлению КНДР, была способна поразить цели в любой точке материковой территории США.
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