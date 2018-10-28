По данным газеты, подписание обширного пакета соглашений состоится на 16-м заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое пройдет в Гаване 29-30 октября. Российскую делегацию возглавит вице-премьер Юрий Борисов. В его аппарате сообщили о планах "утвердить уже согласованный список из 60 инвестпроектов".

Источники издания в отрасли сообщили, что распорядительные документы по пакету соглашений в сфере ВТС уже подписаны. На российский кредит Куба сможет выбрать вооружение в рамках программы технического сотрудничества на 2016-2020 годы, которая предусматривает модернизацию военной промышленности и военной техники, технологическое сотрудничество.

По словам одного из собеседников "Коммерсанта" в сфере оборонной промышленности, речь пойдет о закупках российской бронетанковой техники и, возможно, авиации (вертолетов), а также запчастей, инструментов, имущества для ранее поставленной техники, и промышленного оборудования. Одной из составляющих сотрудничества может стать проект по стрелковому оружию.

В 2014 году Россия списала Кубе 90% долгов перед СССР - 32 млрд долларов. По соглашению, оставшиеся 10% задолженности должны быть погашены в течение 10 лет равными полугодовыми платежами. Таким образом, последний платеж должен быть произведен 25 апреля 2024 года.

В 2015 году Россия предоставила Кубе крупнейший за 25 лет двусторонних отношений кредит в размере 1,2 млрд евро для финансирования строительства четырех блоков ТЭС. Кроме того, РФ потратит более 640 млн рублей на восстановление золотого купола Капитолия в Гаване, хотя изначально на это планировалось потратить не более 20 млн рублей.