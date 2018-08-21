За первое полугодие 2018 года просьбу о получении политического убежища и статуса беженца в Израиле подали 1344 гражданина Российской Федерации, вдвое больше чем за весь 2017 год (635 просьб) и в 3,5 раза больше, чем в 2016 году (395 просьб), сообщает газета "Гаарец".
Jeruzalė
© Shutterstock nuotr.

Следует отметить, что в 2009-2012 годах россияне не подали ни одной просьбы об убежище, а в 2013-2015 годах таких просьб были поданы единицы.

Журналист "Гаарец" Ли Ярон сообщает, что параллельно с ростом количества просьб о статусе беженца начало расти и количество российских туристов, которым было отказано во въезде в Израиль. В первом полугодии 2018 года в страну не пустили 2.200 россиян, тогда как за весь 2017 год было 1.400 отказов.

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В управлении регистрации населения и миграции полагают, что резкий рост просьб о политическом убежище является следствием изменения не политической, а экономической ситуации в России.

В связи с высокой нагрузкой на отдел по рассмотрению просьб о статусе беженца, процедура может длиться до нескольких лет, в течение этого времени проситель имеет право на работу в Израиле.

Ранее по схожему сценарию действовали граждане Грузии и Украины, что вынудило МВД Израиля объявить, что просьбы о статусе беженца от жителей этих стран будут рассматриваться по ускоренной процедуре. В результате в 2018 году количество украинских и грузинских обращений резко сократилось (1.131 просьба от граждан Украины и 378 просьб от граждан Грузии за первое полугодие). Также в 2017 году был отмечен рост просьб о статусе беженца от граждан Монголии.

Напомним, что текущим летом обеспокоенность и недовольство по поводу резкого роста количества туристов, которым Израиль отказал во въезде несмотря на безвизовый режим, выразили в Минске и в Киеве.

NEWSru.co.il
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