Следует отметить, что в 2009-2012 годах россияне не подали ни одной просьбы об убежище, а в 2013-2015 годах таких просьб были поданы единицы.
Журналист "Гаарец" Ли Ярон сообщает, что параллельно с ростом количества просьб о статусе беженца начало расти и количество российских туристов, которым было отказано во въезде в Израиль. В первом полугодии 2018 года в страну не пустили 2.200 россиян, тогда как за весь 2017 год было 1.400 отказов.
В управлении регистрации населения и миграции полагают, что резкий рост просьб о политическом убежище является следствием изменения не политической, а экономической ситуации в России.
В связи с высокой нагрузкой на отдел по рассмотрению просьб о статусе беженца, процедура может длиться до нескольких лет, в течение этого времени проситель имеет право на работу в Израиле.
Ранее по схожему сценарию действовали граждане Грузии и Украины, что вынудило МВД Израиля объявить, что просьбы о статусе беженца от жителей этих стран будут рассматриваться по ускоренной процедуре. В результате в 2018 году количество украинских и грузинских обращений резко сократилось (1.131 просьба от граждан Украины и 378 просьб от граждан Грузии за первое полугодие). Также в 2017 году был отмечен рост просьб о статусе беженца от граждан Монголии.
Напомним, что текущим летом обеспокоенность и недовольство по поводу резкого роста количества туристов, которым Израиль отказал во въезде несмотря на безвизовый режим, выразили в Минске и в Киеве.
Люди бегут из Венесуэлы тысячами. Бразилия отправляет войска на границу
Бразилия направляет войска и полицию в город Пакарайма...
Еврейская организация критикует польский закон о Холокосте
Если Польша пытается предать забвению часть истории...
Резко выросло число россиян, просящих политическое убежище в Израиле
За первое полугодие 2018 года просьбу о получении...
Стрельба и взрывы в Чечне: что известно на данный момент (4)
В Чечне произошла серия нападений на сотрудников...
"Плечом к плечу" против России: Британия призывает США и Европу координировать санкции (8)
Мировой демократический порядок под угрозой, и Запад...
TOP новостей
Жители Литвы могут остаться без настоящего сала (67)
Новый план по борьбе с африканской чумой свиней (АЧС)...
Жизнь в литовском райском уголке: реальность не похожа на то, что видят туристы (15)
Дюны, лес, с одной стороны - Куршский залив, с другой -...
Почти половина жителей Литвы уверена, что экономическое положение страны улучшается (12)
В июле 2018 г., если сравнивать с тем же периодом прошлого...
Торговые сети в Литве не будут работать на Рождество и на Пасху (20)
Литовские торговцы и профсоюзы достигли...