"Олег против помилования. Он не будет ничего писать президенту", — сказал Динзе агентству Интерфакс.
По его словам, из-за продолжающейся голодовки у Сенцова начались проблемы с почками и сердцем, поэтому он в основном лежит.
"У него был кризис на 26-й день голодовки. Потом его вывозили в больницу, где стабилизировали состояние. Сейчас ему вкачивают по 3-4 литра различных питательных жидкостей через катетер, потому что у него все вены уже исколоты предыдущими процедурами", — пояснил Динзе.
Ранее адвокат сообщал, что Сенцов отказался прекратить голодовку по предложению ЕСПЧ.
Также в пятницу уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова написала в "Фейсбуке", что она обратилась к директору ФСИН России Геннадию Корниенко с просьбой срочно предоставить ей право на посещение Сенцова из-за ухудшения его самочувствия.
Накануне в пресс-службе УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили РИА Новости, что появившаяся в СМИ информация о принудительном кормлении Сенцова не соответствует действительности.
"Фактов отказа Сенцова от медицинской помощи и поддерживающей терапии не зарегистрировано. Состояние здоровья Сенцова оценивается как удовлетворительное", — отмечалось в сообщении.
Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе. 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в российских тюрьмах по политическим мотивам. При этом о своем собственном освобождении Сенцов не просил.
Дело Сенцова
В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Олега Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. По этому же делу был осужден и левый активист Александр Кольченко, которому дали 10 лет тюрьмы.
Сенцова и Кольченко обвиняют в том, что весной 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией, они организовали поджоги офисов организации "Русская община Крыма" и офиса "Единой России" в Симферополе.
Сами осужденные считают дело против них политическим, а доказательства — сфальсифицированными следствием. Кроме того, Сенцов утверждал, что его после ареста избивали и пытали сотрудники ФСБ, добиваясь признательных показаний.
Украинские власти выражали готовность рассмотреть обмен Сенцова на российского журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве по обвинению в госизмене.
7 июня президент России Владимир Путин заявил, что обвинения против Вышинского и Сенцова несопоставимы, так как первый арестованза свою профессиональную деятельность, а второй — за подготовку терактов.
Освобождения Сенцова требовали как правозащитные организации, так и группы писателей, режиссеров и других творческих деятелей из разных стран.
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