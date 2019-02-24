Режиссер Георгий Данелия госпитализирован. Об этом передает телеканад ”Звезда” со ссылкой на его жену, Галину Юркову-Данелия. О госпитализации режиссера со ссылкой на источник также сообщает телеканал РЕН ТВ.
По данным ”Звезды”, режиссер попал в реанимацию. Перед госпитализацией он почувствовал себя плохо, после чего к нему была вызвана скорая помощь. У режиссера была тяжелая одышка. После осмотра медики приняли решение о госпитализации.
По предварительной информации, у Георгия Данелии был обнаружен пневмоторакс — скопление воздуха или газов в плевральной полости. РЕН ТВ отмечает, что ранее уже было известно о проблемах с легкими у режиссера.
Позже его жена рассказала ”РИА Новости”, что состояние режиссера оценивается как стабильно тяжелое. ”Уже стабилизировали дыхание, уже немного легче”, — сообщила она.
Георгию Данелии 88 лет. Он родился в 1930 году в Тбилиси. Среди его фильмов — ”Я шагаю по Москве”, ”Не горюй!”, ”Афоня”, ”Мимино”, ”Кин-дза-дза”. В 2013 году он стал режиссером мультфильма ”Ку! Кин-дза-дза”, сделанного на основе оригинальной картины.
Режиссер Георгий Данелия госпитализирован в тяжелом состоянии
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