Режиссер Георгий Данелия госпитализирован в тяжелом состоянии

88-летний режиссер доставлен в одну из московских клиник. Врачи обнаружили у него проблемы с легкими, он отправлен в реанимацию.
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Режиссер Георгий Данелия госпитализирован. Об этом передает телеканад ”Звезда” со ссылкой на его жену, Галину Юркову-Данелия. О госпитализации режиссера со ссылкой на источник также сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным ”Звезды”, режиссер попал в реанимацию. Перед госпитализацией он почувствовал себя плохо, после чего к нему была вызвана скорая помощь. У режиссера была тяжелая одышка. После осмотра медики приняли решение о госпитализации.

По предварительной информации, у Георгия Данелии был обнаружен пневмоторакс — скопление воздуха или газов в плевральной полости. РЕН ТВ отмечает, что ранее уже было известно о проблемах с легкими у режиссера.

Позже его жена рассказала ”РИА Новости”, что состояние режиссера оценивается как стабильно тяжелое. ”Уже стабилизировали дыхание, уже немного легче”, — сообщила она.

Георгию Данелии 88 лет. Он родился в 1930 году в Тбилиси. Среди его фильмов — ”Я шагаю по Москве”, ”Не горюй!”, ”Афоня”, ”Мимино”, ”Кин-дза-дза”. В 2013 году он стал режиссером мультфильма ”Ку! Кин-дза-дза”, сделанного на основе оригинальной картины.

РБК
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