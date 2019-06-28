Reuters: западные спецслужбы взломали "Яндекс"

Хакерская программа Regin, которую установили в сети "Яндекса", используется альянсом спецслужб США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады, утверждают источники Reuters. Разведывательные агентства всех пяти стран отказались от комментариев по этому поводу.

Общедоступной информации о кибератаках Запада против России очень мало. Неизвестно, какая именно из пяти стран, которые имеют доступ к Regin, стояла за атакой на "Яндекс". Сеть была взломана в период с октября по ноябрь 2018 года.

Официальный представитель "Яндекса" Илья Грабовский в комментарии Reuters признал факт атаки, однако отказался вдаваться в подробности. "Эта конкретная атака была выявлена на очень ранней стадии командой безопасности “Яндекса”. Она была полностью нейтрализована, прежде чем мог быть нанесен какой-либо ущерб", заявил Грабовский. В компании также заверили, что данные пользователей "Яндекса" в результате атаки не пострадали.

"Яндексом" ежемесячно пользуются 108 миллионов пользователей в России. Компания также работает в Беларуси, Казахстане и Турции.

Источники, рассказавшие об атаке Reuters, сообщили, что хакеры, скорее всего, охотились за технической информацией о том, как "Яндекс" идентифицирует учетные записи пользователей. Эти данные могли бы помочь спецслужбам в создании фиктивных пользователей и получении доступа к их личных сообшениям.

По данным источников, хакерская атака была осуществлена в разведывательных целях, а не для кражи интеллектуальной собственности. Хакеры имели доступ к сети "Яндекса" в течение по крайней мере нескольких недель, прежде чем их действия были раскрыты.

О том, что программой Regin пользуются спецслужбы пяти западных государств, впервые рассказал в 2014 году бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, который сейчас укрывается на территории России.

Несколько изданий, включая Intercept, сообщали, что с помощью Regin была совершена хакерская атака на бельгийскую телекоммуникационную компанию Belgacom. По данным журналистов, за хакерами стояли Управление правительственной связи Великобритании и Агентство национальной безопасности. В обоих ведомствах отрицают свою причастность к этой атаке.

После обнаружения атаки "Яндекс" воспользовался помощью российского разработчика антивирусов "Лаборатория Касперского", утверждают источники Reuters. Специалисты "Касперского" определили, что хакеры целенаправленно атаковали группу разработчиков "Яндекса", а также пришли к заключению, что кибератака, произведенная при помощи Regin, скорее всего, имеет отношение к западным спецслужбам.

В "Лаборатории Касперского" и в Управлении Национальной разведки США отказались от комментариев в связи с этим инцидентом. Запрос Reuters в Совет национальной безопасности Белого дома был оставлен без ответа.