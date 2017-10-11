Российские государственные предприятия, в том числе крымские, закупили программное обеспечение Microsoft в обход санкций на общую сумму в 60 миллионов рублей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
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© Reuters/Scanpix

Санкции США запрещают американским компаниям продавать свои товары российским предприятиям, попавшим в черный список. При этом на портале госзакупок Reuters удалось найти сведения о том, что российские компании закупали программное обеспечение Microsoft в обход санкций.

В частности, речь идет о концерне «Алмаз-Антей», производящем «Буки» и Главгосэкспертизе, которая принимает участие в строительстве моста через Керченский пролив. В «Алмаз-Антее» отказались от комментариев, а в Главгосэкспертизе заявили, что работают на «российском легальном оборудовании».

Российские госкомпании покупали ПО у Microsoft через третьих лица. У Reuters нет доказательств того, что Microsoft продавала свою продукцию напрямую. В компании заявили, что изучают эти случаи.

Некоторые покупатели указывали фальшивые данные о себе, что помогало им приобрести софт в обход санкций. При этом «Алмаз-Антей» и Главгосэкспертиза приобрели продукты Microsoft с открытой лицензией, которая требует раскрытия всех реквизитов покупателя.

Телеканал "Дождь"
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