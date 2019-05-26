Поставки вооружения сирийским повстанческим группировкам Турция осуществила после того, как ей не удалось убедить Россию прекратить поддержку сирийской армии в наступлении на Идлиб.
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Турция увеличила поставки вооружения сирийским повстанцам, чтобы помочь им отразить масштабное наступление правительственных войск Сирии, ведущееся при поддержке России. Об этом вечером в субботу, 25 мая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей сирийской оппозиции и повстанческих группировок.

Анкара усилила поддержку сирийских повстанческих группировок после того, как на недавнем заседании совместной рабочей группы по урегулированию конфликта в Сирии ей не удалось убедить Россию в прекращении эскалации напряженности в Идлибе, следствием которой стало увеличение потока беженцев в Турцию, сообщили представители сирийской оппозиции.

При этом Турция заявила о готовности сохранить свое влияние на северо-западе Сирии, где она усилила свое присутствие на военных базах, созданных в рамках совместного соглашения с Россией о создании зоны деэскалации.

Анкара пока не комментирует информацию Reuters

Комментарии турецких официальных лиц агентству Reuters получить не удалось.

Российские войска оказывают помощь в проведении массивных воздушных и наземных атак сирийской армии, стремящейся восстановить контроль над последним участком удерживаемой повстанцами территории на северо-западе Турции, пишет Reuters.

Наступление правительственных сирийских войск началось в апреле: президент Сирии Башар Асад обвинил повстанцев в нарушении режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе, которое повлекло за собой массовое бегство гражданского населения.

Deutsche Welle

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