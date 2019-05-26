Турция увеличила поставки вооружения сирийским повстанцам, чтобы помочь им отразить масштабное наступление правительственных войск Сирии, ведущееся при поддержке России. Об этом вечером в субботу, 25 мая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей сирийской оппозиции и повстанческих группировок.
Анкара усилила поддержку сирийских повстанческих группировок после того, как на недавнем заседании совместной рабочей группы по урегулированию конфликта в Сирии ей не удалось убедить Россию в прекращении эскалации напряженности в Идлибе, следствием которой стало увеличение потока беженцев в Турцию, сообщили представители сирийской оппозиции.
При этом Турция заявила о готовности сохранить свое влияние на северо-западе Сирии, где она усилила свое присутствие на военных базах, созданных в рамках совместного соглашения с Россией о создании зоны деэскалации.
Анкара пока не комментирует информацию Reuters
Комментарии турецких официальных лиц агентству Reuters получить не удалось.
Российские войска оказывают помощь в проведении массивных воздушных и наземных атак сирийской армии, стремящейся восстановить контроль над последним участком удерживаемой повстанцами территории на северо-западе Турции, пишет Reuters.
Наступление правительственных сирийских войск началось в апреле: президент Сирии Башар Асад обвинил повстанцев в нарушении режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе, которое повлекло за собой массовое бегство гражданского населения.
Reuters: Турция усилила военную поддержку повстанцев в Сирии
Поставки вооружения сирийским повстанческим...
Почему выборы в Европарламент важны для России
С 23 по 26 мая граждане ЕС выбирают новый Европарламент. В...
Скандал в Австрии: объявился адвокат, устроивший встречу лидера ультраправых с "русской" (8)
Адвокат из Вены заявил, что он причастен к организации...
США продадут оружие союзникам на Ближнем Востоке и направят туда 1500 солдат (3)
В пятницу президент США Дональд Трамп объявил о...
TOP новостей
Такой год на литовском взморье - последний: многие забыли об ограничениях (1)
Депутат литовского парламента Аушрине Армонайте в...
Грядут перемены: крупные города Литвы представили план изменения системы общественного транспорта (15)
В последнее время много говорят о том, что когда начнут...
Эксперты раскритиковали поведение водителей: слишком много эмоций за рулем (7)
Вместе с теплой погодой пришло время более быстрой езды...
Шимоните уже наметила первые работы на случай избрания (12)
В воскресенье утром на выборах президента Литвы...