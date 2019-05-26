Поставки вооружения сирийским повстанческим группировкам Турция осуществила после того, как ей не удалось убедить Россию прекратить поддержку сирийской армии в наступлении на Идлиб.
© Sipa / Scanpix

Турция увеличила поставки вооружения сирийским повстанцам, чтобы помочь им отразить масштабное наступление правительственных войск Сирии, ведущееся при поддержке России. Об этом вечером в субботу, 25 мая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей сирийской оппозиции и повстанческих группировок.

Анкара усилила поддержку сирийских повстанческих группировок после того, как на недавнем заседании совместной рабочей группы по урегулированию конфликта в Сирии ей не удалось убедить Россию в прекращении эскалации напряженности в Идлибе, следствием которой стало увеличение потока беженцев в Турцию, сообщили представители сирийской оппозиции.

При этом Турция заявила о готовности сохранить свое влияние на северо-западе Сирии, где она усилила свое присутствие на военных базах, созданных в рамках совместного соглашения с Россией о создании зоны деэскалации.

Анкара пока не комментирует информацию Reuters

Комментарии турецких официальных лиц агентству Reuters получить не удалось.

Российские войска оказывают помощь в проведении массивных воздушных и наземных атак сирийской армии, стремящейся восстановить контроль над последним участком удерживаемой повстанцами территории на северо-западе Турции, пишет Reuters.

Наступление правительственных сирийских войск началось в апреле: президент Сирии Башар Асад обвинил повстанцев в нарушении режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе, которое повлекло за собой массовое бегство гражданского населения.

Deutsche Welle

В мире

Киев пригрозил России "гамбургскими" санкциями

Киев пригрозил России "гамбургскими" санкциями По...

Reuters: Турция усилила военную поддержку повстанцев в Сирии

Поставки вооружения сирийским повстанческим...

Почему выборы в Европарламент важны для России

С 23 по 26 мая граждане ЕС выбирают новый Европарламент. В...

Скандал в Австрии: объявился адвокат, устроивший встречу лидера ультраправых с "русской" (8)

Адвокат из Вены заявил, что он причастен к организации...

США продадут оружие союзникам на Ближнем Востоке и направят туда 1500 солдат (3)

В пятницу президент США Дональд Трамп объявил о...

TOP новостей

В Литве выбирают президента и европарламентариев (41)

В воскресенье в Литве проходит второй тур...

Такой год на литовском взморье - последний: многие забыли об ограничениях (1)

Депутат литовского парламента Аушрине Армонайте в...

Грядут перемены: крупные города Литвы представили план изменения системы общественного транспорта (15)

В последнее время много говорят о том, что когда начнут...

Эксперты раскритиковали поведение водителей: слишком много эмоций за рулем (7)

Вместе с теплой погодой пришло время более быстрой езды...

Шимоните уже наметила первые работы на случай избрания (12)

В воскресенье утром на выборах президента Литвы...