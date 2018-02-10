Отметим, что история получила широкую огласку благодаря изданию The Daily Mail, которое не только сообщило о предполагаемых преступлениях Портера, но и опубликовало фотографии его бывших жен со следами побоев. Вскоре после этого телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что об обвинениях в адрес Портера в администрации президента знали на протяжении нескольких месяцев. Был в курсе событий и глава аппарата Белого дома Джон Келли, которого Трамп назначил на эту должность летом 2017 года.

Сам Келли на днях опубликовал заявление, в котором говорилось о том, что он "шокирован новыми обвинениями" против его подчиненного. Представитель администрации президента Радж Шах в четверг также заступился за Келли. По его словам, глава аппарата Белого дома не знал, насколько серьезный характер имеют обвинения, пока в СМИ не появились фотографии бывших жен Портера.

Отметим, что пресс-секретарь президента США Сара Сандерс уже спустя несколько часов после публикации скандальной статьи объявила о том, что Портер немедленно уйдет в отставку, чтобы обеспечить плавную передачу полномочий тому, кто его заменит. Сам чиновник все обвинения отрицает и называет их откровенной ложью.

Между тем, по данным Reuters, Трамп узнал об обвинениях против Портера лишь на этой неделе, несмотря на тесные рабочие отношения между ними. Портер отвечал за рассмотрение всех документов, которые подписывает президент, а также летал вместе с главой государства на Всемирный экономический форум в швейцарский Давос.

Источники агентства рассказали, что Трамп в частных беседах постоянно жалуется на Джона Келли, утаившего от него столь важную информацию, а также рассуждает о том, следует ли его уволить. "Если Трамп навлекает неприятности сам на себя, это его не беспокоит. Но ему совсем не нравится, когда неприятности у него появляются по вине подчиненных", - отметил собеседник агентства.

Трамп оскандалился, комментируя историю вокруг Портера. Он пожелал обвиняемому в бытовом насилии "всего наилучшего"

В ходе беседы с журналистами в Белом доме президент Трамп выступил в поддержку Роберта Портера. "Он говорит, что невиновен, и, я думаю, вам следует помнить об этом. Он вчера уверенно заявил, что он невиновен", - отметил глава государства.

Трамп также добавил, что для Портера сейчас, "несомненно, крайне тяжелое время". "Он отлично работал в Белом доме. И мы надеемся, что у него будет отличная карьера. Мы желаем ему всего самого наилучшего", - добавил он.

В американских средствах массовой информации речью Трампа не прониклись. Журналисты посчитали возмутительным тот факт, что столь хвалебных характеристик от главы государства удостоился человек, обвиняемый в избиении женщин. Кроме того, Трамп не сказал ни слова в поддержку бывших жен Портера, настрадавшихся в этой ситуации больше всех, если верить обвинениям.