Российские танкеры снабжают Северную Корею нефтепродуктами. В последние несколько месяцев были зафиксированы как минимум три подобных случая, сообщили в пятницу, 29 декабря, агентству Reuters на условиях анонимности два высокопоставленных западноевропейских источника в сфере безопасности. Они напомнили, что продажа нефти и нефтепродуктов из России в КНДР нарушает санкции ООН, наложенные на режим Ким Чен Ына. При этом один из источников заметил, что нет данных, подтверждающих участие российских властей в этих действиях.
Метод контрабанды изменился после того, как в сентябре агентство Reuters сообщило о том, что не менее восьми северокорейских танкеров совершили прямые поставки нефтепродуктов из российских дальневосточных портов в КНДР, хотя в документах были указаны другие конечные пункты назначения груза. В октябре и ноябре "российские суда несколько раз перегружали нефтепродукты на танкеры из Северной Кореи в открытом море", сообщил один из источников. Более точных данных он не предоставил, сославшись на секретность. Российские МИД и таможня отказались комментировать эти сообщения на запрос Reuters, сделанный 27 декабря.
Спутниковые данные, которые агентство смогло получить, подтверждают, что три названных европейскими источниками российских танкера в октябре и ноябре совершали необычные действия. Выйдя из российских дальневосточных портов Славянка или Находка в открытое море, они отключали транспондер - прибор, позволяющий определять их точное местонахождение.
Одним из них является танкер "Витязь", который, по данным источников, в течение октября перегружал нефтепродукты на северокорейское судно Sam Ma 2 в открытом море. В частности, 15 октября текущего года "Витязь" вышел из порта Славянка и на несколько дней отключил транспондер. По документам, он должен был снабдить топливом рыболовецкие суда в Японском море. Российский владелец танкера, зарегистрированная во Владивостоке компания "Алиса", на запрос Reuters опроверг наличие каких-либо контактов с северокорейскими судами, однако в компании не смогли подтвердить, что "Витязь" снабжал топливом рыболовецкие шхуны.
Захват заложников в Харькове: неизвестный с взрывчаткой занял отделение "Укрпочты" (1)
В украинском Харькове мужчина взял заложников в...
В Лондоне хотели простить долг СССР в обмен на отказ от ядерного оружия (6)
Президент расположенного в Лондоне Европейского банка...
Трансгендеры с 2018 года вновь смогут служить в армии США (4)
Дональд Трамп еще летом отменил указ о допуске...
Экс-президент Египта Мурси приговорен к трем годам тюрьмы
Новый обвинительный приговор Мухаммеду Мурси ничего...
Германия: суд отправил в тюрьму 96-летнего "бухгалтера Освенцима" (1)
В Германии Федеральный конституционный суд не принял к...
TOP новостей
Не замки и не дворцы: необычные дома в Литве (5)
Одна или несколько необычных башен, арочные окна,...
Жители Литвы массово едут за алкоголем в Латвию (78)
Предпраздничный караван из Литвы направляется в...
Прогноз эксперта: эмиграция в следующем году может уменьшиться (28)
В 2018 году можно надеяться на снижение масштабов...
Другое лицо Литвы – в Паланге в первую очередь разобрали самые дорогие номера (68)
В ожидании Нового года Паланга трещит по швам....
Человеком года жители Литвы выбрали Далю Грибаускайте (189)
Человеком года в нашей стране жители Литвы выбрали...