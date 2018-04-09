При этом на четырех стойках регистрации не было ни номера рейса, ни пункта назначения. Один из пассажиров заявил агентству, что все они подписывали бумаги и не имеют права ничего рассказывать.

На взлетной полосе людей уже ждал прилетевший из сирийской столицы Дамаска самолет Airbus A320. Прибывшие этим рейсом из Сирии 30 человек побежали к ожидавшему их на улице автобусу. Большинство из них, как и те, кто готовился сесть на борт, были в камуфляже, некоторые несли сумки с логотипом магазина беспошлинной торговли аэропорта Дамаска, говорится в статье.

По данным Reuters, мужчины в ростовском аэропорту были частными российскими военными контрактниками, "живым грузом", который, как показало расследование, скрытно доставляется в Сирию на гражданских самолетах для поддержки президента Башара Асада.

Airbus, в котором они полетели в Сирию, — один из десятков самолетов, ранее принадлежавших европейским и американским авиакомпаниям. Через сеть посредников и офшоров эти самолеты оказались у ближневосточных авиакомпаний, по мнению Вашингтона помогающих Сирии обходить санкции США. Как установило агентство, обслуживает рейсы в Ростов частная сирийская авиакомпания Cham Wings, включенная в 2016 году США в санкционный список за предполагаемую доставку проасадовских бойцов в Сирию и помощь в доставке оружия и снаряжения.

Самолеты Cham Wings прилетают в Ростов преимущественно ночью и улетают ранним утром, когда в аэропорту почти нет других пассажиров. Открытой информации об этих рейсах и расписания полетов нет, как нет и возможности приобрести авиабилеты из Ростова в Дамаск или Латакию, где располагается российская военная авиабаза Хмеймим.

Схема поставок самолетов на Ближний Восток показывает брешь в санкциях США, которые должны были ограничить возможности Асада и его союзников из иранского Корпуса стражей исламской революции и группировки "Хизбаллах" получать бойцов и технику, говорится в статье. Эта схема также дает представление о том, как доставляются в Сирию частные российские военные контрактники, деятельность которых в России находится вне закона.

51 полет самолетов Cham Wings за год

По данным Reuters, начиная с 5 января 2017 года был совершен 51 полет самолетов Cham Wings из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно. Каждый раз для этого использовались лайнеры Airbus A320.

Отвечая на вопросы агентства о рейсах между Сирией и Ростовом, а также частных военных контрактниках, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков посоветовал обратиться к Министерству обороны, которое не ответило на запрос. Правительство Сирии также не ответило на вопросы.

По официальным данным, с момента начала операции в Сирии в сентябре 2015 года там погибло 44 человека. В это число не входят 39 россиян, погибших в не связанной с боевыми действиями авиакатастрофе в Латакии 6 марта. Согласно оценке Reuters, только с января по август 2017 года в Сирии погибло не менее 40 частных контрактников.

Как пишет агентство, для ведения военной кампании Асаду и его союзникам в России, Иране и группировке "Хизбаллах" необходимы гражданские самолеты, с помощью которых можно доставлять людей и снаряжение. Вашингтон пытается ограничить доступ к самолетам и запчастям для них с помощью санкций.

Украинский след: самолеты поставляли "Хорс" и "Дарт"

В последние годы десятки самолетов были зарегистрированы на Украине на две компании — "Хорс" и "Дарт", основанные бывшим советским морским пехотинцем Сергеем Томчани и его сослуживцами, пишет агентство. Позже эти самолеты были сданы в аренду или проданы и эксплуатировались иранскими и сирийскими авиакомпаниями, показали данные сайтов по отслеживанию полетов. Министерство финансов США включило "Хорс" и "Дарт" в черный список в сентябре 2017 года.

Сам Томчани сообщил Reuters, что его компании не поставляли самолеты в Иран и не имеют ничего общего с поставкой самолетов Cham Wings. По его словам, "Хорс" и "Дарт" предоставили воздушные суда третьим сторонам, которые Томчани отказался назвать. Эти третьи стороны поставляли самолеты конечным пользователям, пояснил он.

Reuters установил, как можно обойти ограничения США на поставки иранским и сирийским авиакомпаниям. Так как право собственности переходит из одной страны в другую, теряются следы тех, кто участвует в закупках самолетов для Сирии.

По словам юристов, специализирующихся на экспортных правилах США, сделки с самолетами, которые попадают в Иран или Сирию, несут значительные риски для западных компаний, поставляющих самолеты и запчасти к ним. В то же время юридические риски для производителей самолетов, таких как Boeing и Airbus, минимальные, поскольку речь идет о сделках с подержанными самолетами. За это время самолеты проходят по длинной цепочке владельцев перед тем, как оказаться у оператора, находящегося под санкциями.

В Сирии могут воевать несколько тысяч российских наемников

Хотя Москва отрицает, что отправляет частных военных контрактников в Сирию, многие собеседники Reuters говорят, что это ложь. Среди них десятки друзей и бывших сослуживцев бойцов, а также люди, связанные с фирмой, занимающейся вербовкой. Все они говорят, что частная военная компания была создана бывшим офицером военной разведки Дмитрием Уткиным, известным под позывным Вагнер. Эта ЧВК начинала с участия в боевых действиях в Донбассе, а затем отправилась в Сирию.

Наемничество в России запрещено законодательством, закон о статусе ЧВК пока не принят. По разным оценкам, в Сирии сражаются несколько тысяч частных российских контрактников.

Так, атаман хуторского казачьего общества Ховрино Евгений Шабаев сообщил, что в Сирии сражаются от двух до трех тысяч частных российских контрактников. По словам военного врача и двух других источников, знакомых с вопросом, в феврале в Сирии в одном лишь бою погибли или получили ранения около 300 бойцов из России.

Reuters не смог установить, сколько именно пассажиров было перевезено между Россией и Сирией. Возможно, что не все они были бойцами. Некоторые, прилетев в Дамаск, могли отправиться в другие места за пределами Сирии, говорится в статье.