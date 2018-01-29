Собеседники Reuters рассказали, что на юго-восток Украины Асапова направили осенью 2015 года. Он был известен под позывным «Туман» и подписывал документы фамилией Примаков. По словам Вячеслава Асапова, младшего брата генерала, он находился на Украине в течение года. «Как он к этому относился? Нормально, как любой военный», — рассказал Асапов.

По словам троих сепаратистов, Асапов был не первым российским генералом на территории самопровозглашенной ДНР. Министерство обороны республики, по словам высокопоставленного офицера, не играет военной роли, а занимается «политической и гуманитарной деятельностью».

Формально Асапов во время пребывания на Украине служил в Ростове-на-Дону. Один из сепаратистов рассказал Reuters, что во время службы на Украине Асапов носил форму без опознавательных знаков. Почти через год после этого Асапова повысили в звании до генерал-лейтенанта.

Командование сепаратистов ДНР присутствие Асапова на Украине отрицает. По словам заместителя командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуарда Басурина, Асапова «точно на Донбассе не было».

Официально Россия, в том числе президент Владимир Путин, неоднократно опровергали, что российская армия и военные принимают участие в боевых действиях на юго-востоке Украины.

Асапов погиб 23 сентября 2017 года в Сирии. По официальной информации, он получил смертельное ранение минометным снарядом. В этот момент Асапов, как рассказали в Минобороны России, находился в командном пункте сирийских войск и помогал сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр эз-Зор.

В марте 2016 года главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что генерал Валерий Асапов командует одним из военных подразделений в Донбассе.