Все три собеседника сообщили, что пока не решено, где именно возобновятся переговоры – в Осло, где проходил предыдущий раунд, или в Барбадосе. Два источника уточнили, что переговоры могут начаться уже на следующей неделе.

Правительство Норвегии выступило инициатором предыдущего раунда переговоров, который прошел в Осло в мае. Однако стороны тогда не смогли ни о чем договориться.

Информации о содержании предполагаемых переговоров пока нет.

Хуан Гуайдо в пятницу написал в твиттере, что он получил предложение от своих союзников "начать новый раунд консультаций с участием национальных и международных лидеров". Гуайдо не стал вдаваться в подробности предстоящих "консультаций".