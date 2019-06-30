Reuters: переговоры между режимом Мадуро и венесуэльской оппозицией могут возобновиться

Правительство Николаса Мадуро и команда лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо возобновят переговоры, чтобы попытаться решить политико-экономический кризис в Венесуэле. Об этом в субботу Reuters рассказали три источника, знакомые с ходом переговоров.
Juanas Guaido
© Reuters / Scanpix

Все три собеседника сообщили, что пока не решено, где именно возобновятся переговоры – в Осло, где проходил предыдущий раунд, или в Барбадосе. Два источника уточнили, что переговоры могут начаться уже на следующей неделе.

Правительство Норвегии выступило инициатором предыдущего раунда переговоров, который прошел в Осло в мае. Однако стороны тогда не смогли ни о чем договориться.

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Информации о содержании предполагаемых переговоров пока нет.

Хуан Гуайдо в пятницу написал в твиттере, что он получил предложение от своих союзников "начать новый раунд консультаций с участием национальных и международных лидеров". Гуайдо не стал вдаваться в подробности предстоящих "консультаций".

"Голос Америки"
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