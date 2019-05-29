Неизвестная группировка стоит за созданием ботов, распространявших в соцсетях Twitter и Facebook высказывания против президента США Дональда Трампа, а также поддерживавших политику Ирана. При этом, как выяснили эксперты в области кибербезопасности из компании FireEye, боты часто выдавали себя за американских журналистов, пишет в среду, 29 мая, агентство Reuters.

В частности, создатели поддельных профилей в соцсетях могли побудить некоторые американские СМИ к тому, чтобы опубликовать в этих изданиях колонку, письма читателя или же запись из блога, подчеркивает эксперт FireEye Ли Фостер. В настоящий момент невозможно сказать, кто скрывается за кампанией и в какой стране находятся исполнители, однако расследование продолжается.

В свою очередь, Twitter и Facebook также подтвердили создание фальшивых профилей на своих платформах. Как отметили представители соцсетей, в начале мая они удалили "сеть из 2800 недостоверных аккаунтов иранского происхождения". Эти страницы представляли собой якобы профили кандидатов на выборах в Конгресс США от Демократической и Республиканской партии. В настоящий момент неизвестно, повлияли ли фальшивые страницы на исход выборов в Конгресс.

На промежуточных выборах в Конгресс США, проходивших 6 ноября 2018 года, демократы вернули себе большинство в Палате представителей. В то же время республиканцам удалось сохранить за собой большинство в Сенате.