На Авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй в пятницу совершили посадку семь истребителей F-15C ВВС США. Они дислоцированы там вместе с другими семью американскими истребителями, которые сейчас осуществляют миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии.
© AP / Scanpix

"Семь (самолетов) - дополнительные, они (...) предназначены для тренировок. ВВС Америки проводят тренировки", - сказала BNS офицер Авиабазы ВВС Литвы по связям с общественностью - капитан Ева Гульбинене.

В Литве еще никогда не было размещено так много союзнических истребителей. Больше всего их было в 2014 году, когда из-за напряженности в регионе после предпринятой Россией аннексии Крыма США прислали в Литву десять истребителей.

Пресс-атташе министра обороны Вита Раманаускайте сказала BNS, что дополнительные истребители США размещены для проведения совместных американско-литовских военных учений, которые будут продолжаться до 10 ноября.

"Большее число самолетов нужно для обеспечения масштаба учений", - сказала В. Раманаускайте.

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